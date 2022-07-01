 

Мнение: Зулейха открывает театр

01.07.2022, 4:35, Разное
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Зулейха открывает театр.

"Я уверена, что русские солдаты, которые бывали в театре, как-то по-другому ведут себя в Украине. Не знаю, стреляют мимо, сдаются в плен – у меня нет сомнений в том, что есть такие люди" (с) Хаматова

Яркий представитель отечественной творческой "элитки", обласканной премиями и гос.финансированием.

Глупость и подлость данной сентенции достаточно очевидна. Я бы сказал, что такие "откровения" надо рассматривать не как проблему, а как возможность. Благодаря "новой ясности", у государства и общества есть отличная возможность очистится от подобного балласта из "святых 90х" и "тучных нулевых". Если говорить о культуре, речь должно идти о выдвижении туда людей, которые при походе в театр думают о чем-то другом, а не о том, как бы сдаться в плен к нацистам, которые пытают военнопленных. Если что, по данным ДНР, 95% военнопленных ДНР, которых вернули по обмену в Запорожской области подвергались пыткам и различным издевательствам.

Так что здесь Хаматова недалеко ушла от Сержа Ковалева, который призывал наших солдат сдаваться в плен чеченским боевикам. Одна субстанция.

Источник: Colonel Cassad



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