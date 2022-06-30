 

Мнение: Арест ректора

30.06.2022, 21:11, Разное
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Владимиру Мау (ректору президентской РАНХГИС) предъявлено обвинение о мошенничестве в особо крупном размере. Дело ведет МВД.

Я так понимаю, громят (точнее, продолжают громить) чубайсовскую команду.

Логично. Террор против населения как таковой смысл утратил. Любое организованное и структурированное протестное движение задавлено под корень. Любая попытка самоорганизации свирепо подавляется на стадии самых первых движений. Технически можно продолжать бить по площадям, но бессистемный террор а)банально неэффективен, б)его крайне сложно контролировать, исполнители быстро слетают с резьбы.

Поэтому система переходит к завершающей, буквально финальной стадии: начинает развязывать террор против самой себя. Выглядит это обычно так: выбирается конкретная властная оргпреступная группировка и зачищается. Но так как она существует в системе огромного числа отношений и обязательств, следует ответ в адрес других групп, в эту воронку начинают попадать всё новые и новые ОПГ, что приводит к состоянию войны всех против всех.

Обычная агония. С конвульсиями и рефлекторными дерганиями частей тела.

Особая пикантность в аресте ректора РАНХГИС Мау состоит в том, что за несколько часов перед арестом он был избран в совет директоров «Газпрома». Арест в таком случае был проведен как спецоперация, секретность на высшем уровне.

Источник: Эль Мюрид



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