Мнение: США истощают резервы нефти, антироссийский антиОПЕК и успехи геологоразведки

1. Три месяца назад Джо Байден принял решение распечатать стратегические нефтяные резервы, США чтобы сбить цены на нефть. Как я и предсказывал, это не помогло: нефтяные цены по-прежнему нормальные. Блогер genby комментирует очередной провал США (ссылка):



Стратегические запасы нефти в США упали до уровня 1985 года. Менее 500 млн баррелей нефти.

То есть на рынок из резервов за последний год было выброшено 150 млн баррелей нефти. Или 0,5 млн бочек в день. При этом цена все равно пробила 100 долларов за бочку и находится выше неё. С одной стороны, действительно, когда ещё продавать нефть из резервов, как не на пиках цен. Откупится можно в периоды рецессии, когда цена на нефть упадёт. Но тогда возникнет добавочный спрос на нефть. И не даст сильно снизится ценам.

С другой стороны, смогут ли с такой же скоростью США и дальше транжирить свои резервы? Допустим, ещё за год слить 150 млн бочек. К примеру, сейчас начался новый сезон ураганов. Вдруг в этом году снова сильный ураган прорвётся в Мексиканский залив. А это минус ещё 100 млн бочек. Так можно остаться без подушки безопасности.

Скажу больше. Американцам придётся теперь откупать нефть в резервы обратно. Вероятно, по более высокой цене, чем они продавали. Создавая при этом на рынке дополнительный дефицит и увеличивая тем самым цены на нефть.

2. Запад потерпел фиаско с отказом от наших нефти и газа. Выяснилось, что без российских углеводородов западным экономикам плохо: инфляция душит, рынки валятся, экономический рост стремится к нулю.

Однако в США не оставляют попыток разгрызть нефтяной кактус, нанеся ну хоть какой-то урон нашей нефтянке (ссылка):



В завершение трёхдневного саммита G7 в Германии Байден (который, говорят, мало появлялся на публике) тем не мерее продвинул в качестве плана «идею Йеллен» о ценовом потолке для русской нефти.

Напомним суть: страны G7, у которых в руках инструменты значительного большинства танкерных перевозок и их страхования, назначат некую Предельную Цену, которая резко сократит доходы России от нефти, но будет достаточной, чтобы Россия и дальше её продавала.

Фактически в отношении конкретного производителя создаётся «картель потребителей» и «ОПЕК наизнанку». Работу над русской нефтью вся семёрка решила «начать незамедлительно», а итальянский Драги даже предложил сделать то же и с русским газом (пока его не поддержали).

Одновременно Reuters со ссылкой на «анонимный источник, знакомый с ситуацией», вбросило известие, что «переговоры о предельной цене для России с Китаем и Индией прошли позитивно — у этих стран могут быть причины присоединиться к картелю».

Это, впрочем, вызывает некоторые сомнения. Как бы циничен ни был Китай, для того, чтобы своими руками уничтожать своё нынешнее преимущество перед западными странами (возможность покупать дешёвую русскую нефть с 30-40-долларовым дисконтом), да ещё своими руками придушивая своего главного партнёра и потенциального союзника в разворачивающемся глобальном противостоянии с Западом — нужно иметь крайне специфический горизонт планирования. Тут ещё раз напомним, что Китай будет обозначен в обновлённой концепции НАТО как «следующая угроза» после России, и КНР это несколько тревожит.

Кроме того, как отмечают многие критики, у плана есть одно самое главное слабое место: если Путин вместо того, чтобы послушно качать больше, а зарабатывать меньше, просто откажется продавать нефть по назначенной Западом цене — России, конечно, может быть больно. Но в этом случае сам Запад увидит баррель по 200, быть может, уже в этом году.

Комментаторы поэтому отмечают, что «всё с планом пока очень сыро и требует много работы». Мы увидим, что получится. В силу отсутствия конкретики, вполне вероятным (но не единственно возможным) вариантом смотрится пиарная победа G7: они могут объявить уже существующий дисконт российской нефти (из-за которого её ударными темпами покупают Индия и Китай) результатом своих картельных усилий. Перед выборами в США это позволит провести очень громкий медийный праздник для поддержки рейтинга Байдена.

3. Несмотря на прекращение поставок западного оборудования, наши геологи продолжают искать нефть и газ в России. В том числе и на море (на континентальном шельфе), где наша зависимость от зарубежных технологий была наиболее чувствительна.

На днях Роснефть объявила об открытии нового крупного месторождения нефти в Печорском море, названного Мадагачским, с запасами 82 миллиона тонн (ссылка). Это довольно много, хотя с другой стороны, это лишь одна шестая часть годовой добычи в России. Тем не менее, речь идёт о европейской части России и о сравнительно освоенном регионе, откуда нефть вывозить будет легко и выгодно.

Если наши нефтяники окончательно справятся с импортозамещением технологий шельфовой добычи, это станет ещё одной дырой в санкциях США. Как показывает практика, нефть, добываемую на море и перевозимую танкерами, практически невозможно заблокировать. Достаточно перегрузить её с танкера на танкер, смешать с «демократической» нефтью, и можно поставлять не только в Азию, но и на Запад.