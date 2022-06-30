Мнение: Новый Железный Занавес опускается в Европе

Новый Железный Занавес опускается в Европе

Министр иностранных дел РФ Лавров подтвердил, что в Европе снова опускается Железный занавес между Россией и Западом.

О неизбежности этого писал еще в начале СВО.

"Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они (западные страны – Ред.) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен" )

Мы наблюдаем формирование Железного Занавеса 2.0 в рамках уже давно идущей Холодной войны, которая стартовала в 2014-м году с гос.переворота в Киеве и развязанной на Украине гражданской войны.

Его границы в Европе уже в целом определены – осталась неясность с Украиной. От того как и насколько успешно ВС РФ решат задачи на Украине, зависят границы Железного занавеса к югу от Белоруссии вплоть до Черного моря.

Разрыв отношений с Западом полный и соответственно это конец похода на Запад (но люди которые туда шли 30 лет никуда не делись, особенно это заметно по отечественной "интеллигенции" и части российских "экономических элит"), который начался в Перестройку. Осталось только SWIFT еще отключить (отключат, не переживайте). Это был вполне осознанный выбор и он сделан. Сегодняшний ответ Медведева на введенные санкции, если коротко звучал как "Нам пофиг на вас и ваши санкции" и "Европа – иди в жопу".

Ввиду чего события приобретают эпохальное значение и они определят будущее России и Европы на десятилетия вперед.

России так или иначе предстоят серьезные изменения. Как и Европе. Как и остальному миру. Разрыв текущих связей РФ с Западом – еще один гвоздь в крышку гроба глобализма и еще один важный шаг в деле фрагментации Вашингтонского миропорядка. К счастью для России, на этом пути она будет не одна – есть целый ряд стран, которые субъектны и идут в том же направлении, хоть и своим путем. Так что никакой изоляции от "мирового сообщества" не будет, так как реальное мировое сообщество куда как шире группировки США и их сателлитов. Главный вопрос на ближайшее время – насколько успешно РФ сможет выдержать экономические последствия происходящего сейчас обрыва связей с Западом.

26.02.2022

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