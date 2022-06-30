 

Мнение: Прекрасно!

30.06.2022, 13:15, Разное
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«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».

Вот так бы и со всей этой идиотской войной. Так же быстро и внезапно.

Источник: Размышления вольного социолога



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