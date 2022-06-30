На Уралвагонзаводе выявлена группа айтишников-вредителей

Газета «Нижнетагильский рабочий» сообщает о примере бдительности пенсионерки, разоблачившей группу программистов-вредителей.

Более года агенты западных спецслужб маскировались под честных тружеников и неустанно вели подрывную работу на Уралвагонзаводе.

Преступники открыто критиковали внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации, а с конца февраля 2022 года начали намекать рабочим на возможность саботировать гособоронзаказ. Один из таких разговоров услышала 70-летняя уборщица сварочного цеха, она немедленно подала сигнал в компетентные органы.

– Эти ублюдки открыто предлагали доллары сварщику, который работает на ответственном участке. Следуя ложному пониманию чувства товарищества и корпоративной солидарности, он не доложил руководству о наличие вредителей на заводе, – сообщил источник в руководстве предприятия. – Только благодаря бдительности нашей сотрудницы шайка вредителей-провокаторов была разоблачена.

По предварительным данным, на заводе работали двое кадровых агентов западных спецслужб и пятеро примкнувших к ним граждан России. Все они работали в IT-отделе, один из них – на руководящей должности. Расследование продолжается.

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