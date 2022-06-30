“Детские” футболки, панамы-“ведро” и крошечные сумки: 10 трендов нулевых, которые возвращаются в моду

Ностальгия по эпохе нулевых поспособствовала возвращению трендов тех времен. Те вещи, которые еще вчера считались безвкусными или неактуальными, сегодня презентуются в новых коллекциях дизайнеров. Вот, о каких трендах идет речь.

«Детские» футболки

Напряженная геополитическая обстановка в мире привела к тому, что людям захотелось больше легкости, наивности и «детскости», что нашло свое отображение в мире моды. Если еще недавно ношение футболок с изображением мультяшных персонажей, с забавными надписями считалось признаком инфантильности, то сегодня можно смело надевать подобные вещи.

Бохо стиль

Фестивальный образ из нулевых вернулся к нам в двадцатые годы. Речь идет о вещах свободного кроя с бахромой, вышивкой, воланами и оборками. Легкость и непринужденность — отличительные особенности образов в этом стиле.

Крошечные сумки

В этом году наблюдается два противоречивых тренда. С одной стороны как никогда в моде очень большие и вместительные сумки. С другой — ностальгический тренд из нулевых в виде очень миниатюрных аксессуаров. Выбирайте, что вам больше по душе.

Бейсболки

Часть экипировки американских бейсболистов попала в массы в девяностые и нулевые. Сейчас наблюдается триумфальное возвращение в моду данного тренда. Интересно, что теперь бейсболки можно включить не только в повседневный, но также и в деловой стиль, и даже интегрировать в вечерний лук.

Топы с завязками на шее

Такие топы с открытой спиной носили практически все знаменитости, которые были популярны в нулевые годы. Нужно сказать, что вещь очень удобная, особенно для лета. Ее можно сочетать и с джинсами, и с юбками.

Плиссированные юбки

Кстати, о юбках. Коротенькие плиссированные юбки, один из трендов сезона, дают возможность создать кокетливый образ и продемонстрировать стройные ножки.

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Панамы-«ведро»

Если задумываетесь о создании эффектных образов для отпуска, обязательно включите данный аксессуар. Он универсален и сочетается с любой одеждой.

Поясные ремни

Подчеркнуть талию можно с помощью поясного ремня. Этот аксессуар можно и нужно носить поверх платьев, сарафанов, блуз и даже пиджаков.

Банданы

Защититься летом от палящих солнечных лучей поможет бандана. В отличие от шляп, с этим изделием можно создать различные прически: хвост, пучок и т.д.

Джинсы с низкой посадкой

Если у вас длинные и стройные ноги, худощавое телосложение и отсутствует жирок на боках, тогда можете смело надевать джинсы с низкой посадкой. Их лучше комбинировать с кроп-топами, чтобы продемонстрировать плоский живот.