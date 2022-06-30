 

“Детские” футболки, панамы-“ведро” и крошечные сумки: 10 трендов нулевых, которые возвращаются в моду

30.06.2022, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ностальгия по эпохе нулевых поспособствовала возвращению трендов тех времен. Те вещи, которые еще вчера считались безвкусными или неактуальными, сегодня презентуются в новых коллекциях дизайнеров. Вот, о каких трендах идет речь.

«Детские» футболки

Напряженная геополитическая обстановка в мире привела к тому, что людям захотелось больше легкости, наивности и «детскости», что нашло свое отображение в мире моды. Если еще недавно ношение футболок с изображением мультяшных персонажей, с забавными надписями считалось признаком инфантильности, то сегодня можно смело надевать подобные вещи.

Бохо стиль

Фестивальный образ из нулевых вернулся к нам в двадцатые годы. Речь идет о вещах свободного кроя с бахромой, вышивкой, воланами и оборками. Легкость и непринужденность — отличительные особенности образов в этом стиле.

Крошечные сумки

В этом году наблюдается два противоречивых тренда. С одной стороны как никогда в моде очень большие и вместительные сумки. С другой — ностальгический тренд из нулевых в виде очень миниатюрных аксессуаров. Выбирайте, что вам больше по душе.

Бейсболки

Часть экипировки американских бейсболистов попала в массы в девяностые и нулевые. Сейчас наблюдается триумфальное возвращение в моду данного тренда. Интересно, что теперь бейсболки можно включить не только в повседневный, но также и в деловой стиль, и даже интегрировать в вечерний лук.

Топы с завязками на шее

Такие топы с открытой спиной носили практически все знаменитости, которые были популярны в нулевые годы. Нужно сказать, что вещь очень удобная, особенно для лета. Ее можно сочетать и с джинсами, и с юбками.

Плиссированные юбки

Кстати, о юбках. Коротенькие плиссированные юбки, один из трендов сезона, дают возможность создать кокетливый образ и продемонстрировать стройные ножки.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Панамы-«ведро»

Если задумываетесь о создании эффектных образов для отпуска, обязательно включите данный аксессуар. Он универсален и сочетается с любой одеждой.

Поясные ремни

Подчеркнуть талию можно с помощью поясного ремня. Этот аксессуар можно и нужно носить поверх платьев, сарафанов, блуз и даже пиджаков.

Банданы

Защититься летом от палящих солнечных лучей поможет бандана. В отличие от шляп, с этим изделием можно создать различные прически: хвост, пучок и т.д.

Джинсы с низкой посадкой

Если у вас длинные и стройные ноги, худощавое телосложение и отсутствует жирок на боках, тогда можете смело надевать джинсы с низкой посадкой. Их лучше комбинировать с кроп-топами, чтобы продемонстрировать плоский живот.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.21 / Двое агентов ФБР заблудились при обыске вашингтонского дома Олега Дерипаски

28.06.21 / Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет после рождения дочери

29.06.20 / Странная история о зловещей японской телерекламе 1985 года

25.12.21 / Мохеровый свитер, брюки кюлоты и элегантное платье: собираем новогодний образ, взяв за основу красный цвет

06.10.20 / Камчатских осьминогов отправят на лечение в «Шарите»

02.12.21 / Новый альбом Oxxxymiron менее чем за 24 часа набрал 3,7 млн прослушиваний

03.06.21 / История американского солдата: Встреча с джиннами в Багдаде

27.03.22 / Мнение: О том д***ме, куда нас возвращают

08.03.22 / Мнение: Митинг против русофобии, Мудис против России и схемы обхода санкций

28.01.22 / Мнение: На похоронах американского комикса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика