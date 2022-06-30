Сумки-корзинки снова в тренде: актуальные модели на лето 2022 и критерии выбора

Аксессуары — неотъемлемая часть образа любой модницы. В этом сезоне наиболее актуальными являются сумки-корзинки: соломенные, плетеные, с вышивками и аппликациями. Разбираем самые трендовые варианты и разбираемся, как гармонично вписать такой аксессуар в образ.

Немного истории

Сумка-корзинка была частью образа Мэри Поппинс — вымышленного, но такого любимого детьми и взрослыми персонажа. Всплеск популярности к данному аксессуару наблюдался в семидесятые годы. А все благодаря актрисам Джейн Биркин и Брижит Бардо. Эти знаменитости нередко появлялись на публике с сумками-корзинками, что поспособствовало популяризации данного тренда.

И вот сейчас, спустя полвека, данный аксессуар вновь возвращается в моду, но уже в обновленных вариациях и в большом ассортименте. Подтверждение этому — тот факт, что сумки-корзинки были представлены в новых коллекциях многих именитых дизайнеров и домов мод, включая “Версаче”, “Манго”, “Баленсиага”, “Зара” и т.д.

Актуальные модели

Относительно дизайна и декора нет каких-то определенных правил. Вы можете выбрать простую плетеную сумку, без дополнительных деталей, в минималистичном стиле. А можете обратить внимание на аксессуар с вставками из другого материала: например, кожи, кожзама, винила. Если хотите более функциональную сумку, то отдавайте предпочтение той, в которой есть несколько отделений и накладные карманы с внешней стороны. Там можно хранить мелкие предметы.

Трендовой является сумка с бахромой. Она прекрасно впишется в образ в стиле бохо. Подойдет больше для отдыха, пляжа, для создания лука в повседневном стиле.

Размер имеет значение

Размер сумки — это тот параметр, которому нужно уделить особое внимание. От него зависит, впишется ли аксессуар в образ или нет. Если говорить о самом актуальном тренде, то здесь совет один — берите сумку размера XXL, самую большую и вместительную, которую только сможете найти. Такой аксессуар универсален, подходит для создания образов в повседневном, уличном, романтичном стиле.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Но следует понимать, что как для делового лука большая сумка-корзинка не совсем уместна. Для офиса и работы подойдут миниатюрные изделия размера XS: небольшие аксессуары на длинных ремешках.

Сочетание с одеждой

Сумки-корзинки сочетаются с любой одеждой: юбками, брюками, платьями, блузами и т. д. Для создания наиболее гармоничного образа отдавайте предпочтение вещам из натуральных тканей (например, из льна) светлых пастельных оттенков.

Например, песочного, молочного, цвета слоновой кости. Вы также можете добавить плетеную сумку к образу тотал блэк. Если на аксессуаре будут вставки ярких цветов, тогда она станет изюминкой всего образа.

Очень эффектно смотрятся плетеные сумки-корзинки с белоснежными струящимися летними сарафанами. Для создания пляжного лука обращайте внимание на одежду в стиле бохо: свободного кроя, с вышивкой, бахромой и т. д. Дополните образ аксессуарами в виде шляпки, поясного ремня, браслетов.

А вот с одеждой из денима плетеную сумку лучше не совмещать. Если хотите надеть классические синие джинсы, тогда в качестве верха берите блузу с оборками, воланами в стиле бохо.