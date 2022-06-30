 

Вышла за японца, бросила актерство и сработалась с Абрамовичем: куда пропала Анастасия Немоляева

30.06.2022, 7:20, Разное
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Анастасия Немоляева родилась в 1969 году и выросла в творческой семье. Ее отец, Николай Немоляев, прославился как кинооператор, дед, Владимир Немоляев, срежиссировал “Доктора Айболита”, а родная тетя, Светлана Немоляева, стала известной актрисой. Можно сказать, что с такими выдающимися родственниками путь Анастасии был предрешен с рождения.

В детстве будущая актриса занималась рисованием и рукоделием. Она вышивала, своими руками клеила игрушки и расписывала красками кухонные доски. Вместе с тем жизнь наследницы творческой династии с ранних лет была связана с кинематографом. Настя часто бывала на съемочной площадке, уже в 11 лет дебютировала в фильме “Старый Новый год”, а в 16 прославилась на весь Союз. Слава обрушилась на актрису с выходом культовой картины “Курьер”, где она исполнила главную роль.

После громкого успеха фильма Анастасия поняла, что ей стоит продолжить актерскую карьеру. Юная звезда поступила в ГИТИС, начала активно сниматься в кино и с трудом отбивалась от толпы поклонников, которые преследовали ее даже у подъезда. Несмотря на огромное количество ухажеров, Немоляева не спешила крутить романы. И не зря. В 22 года она встретила мужчину, с которым счастлива до сих пор.

В 1991 году, на съемках русско-японского фильма “Сны о России”, актриса познакомилась с Вениамином Скальником. Мужчина работал там переводчиком и быстро покорил сердце Анастасии. Спустя полгода они стали мужем и женой. Влюбленные неразлучны уже 30 лет и вместе воспитали троих замечательных дочерей.

Примечательно, что Вениамином супруга артистки зовут только по российскому паспорту. Мужчина наполовину японец, а потому имеет двойное гражданство. В паспорте второй родной страны он записан как Цутому Исидзима. К слову, японская фамилия отца досталась и наследницам пары, хотя имена девочкам дали русские: София, Евдокия и Ефросинья.

Увы, актерскую карьеру Анастасия Немоляева давно забросила. Когда с работой в кино возникли трудности, она решила посвятить себя другому любимому делу – росписи по дереву. Совместными усилиями артистка и ее муж открыли свою художественную студию и мастерскую. Вениамин занялся изготовлением и реставрацией мебели, а Анастасия – росписью предметов интерьера. Первым известным клиентом стал Роман Абрамович. Судя по всему, с миллиардером актриса сработалась на ура. По словам Немоляевой, она создала для клиента прекрасную мебель.

Добиться признания в новом деле было нелегко, однако у Анастасии все получилось. Сейчас ее работы выставляются в известных галереях и покупаются из разных уголков мира. Из кино актриса ушла на долгие 10 лет и лишь в прошлом году снова появилась на экранах. Она исполнила одну из ролей в фильме “Майор Гром: Чумной Доктор”.



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