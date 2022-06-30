Бессмысленные и оскорбительные — обозреватель Independent о словах Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Слова Бориса Джонсона о «токсичной маскулинности» в адрес президента РФ Владимира Путина нельзя воспринимать серьёзно, учитывая, как часто британского премьера уличали в сексизме, пишет в своей статье для The Independent журналистка Харриет Уилльямсон. Речь Джонсона на саммите G7 она называет «бессмысленной» и «оскорбительной для всех, кто хоть немного осведомлён о гендерном равенстве».



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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках саммита G7 в Германии заявил, что начало спецоперации на Украине президентом РФ Владимиром Путиным является «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Кто бы говорил», — комментирует журналистка Харриет Уилльямсон в своей статье для The Independent слова Джонсона, которого она с иронией называет «известным защитником прав женщин и открытым сторонником гендерного равенства».

Как напоминает Уилльямсон, слова о «токсичной маскулинности» произнёс человек, который, по сообщениям средств массовой информации, позволил вручить премию «сексист года» на вечеринке по случаю Рождества в 2020 году в своей резиденции на Даунинг-стрит в разгар карантина, введённого для сдерживания распространения коронавируса.

И это отнюдь не единственный случай проявления сексизма британским премьером. До этого он использовал сексистское оскорбление в адрес бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. А ещё раньше в газете The Daily Telegraph вышла статья Джонсона, в которой он сравнил мусульманок с «почтовыми ящиками». Это привело к 375-процентному росту расистских и исламофобских инцидентов в Великобритании на следующей неделе после выхода статьи.

По словам Уилльямсон, нельзя серьёзно воспринимать слова о «токсичной маскулинности» от человека, который своими «глубоко безответственными действиями» поставил женщин под удар.

После того как были опубликованы комментарии члена парламента от Консервативной партии, чьё имя или должность не назывались, о том, что заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер отвлекает Джонсона своими ногами, премьер-министр заявил, что в парламенте «абсолютно не может быть места» сексизму.

Однако, как отмечает журналистка, странно слышать слова о недопустимости сексизма от человека, который в 1996 году в своей статье для The Daily Telegraph написал про «горячую красотку» на конференции Лейбористской партии. От человека, которого в 2012 году, когда он был министром, группа женщин-депутатов в открытом письме обвинила в «неуважительном и покровительственном» отношении к женщинам.

Уилльямсон допускает, что люди могут меняться, однако задаётся вопросом, действительно ли на изменения способен Джонсон. В конце концов после поражения на дополнительных выборах в Уэйкфилде, Тивертоне и Хонитоне на прошлой неделе премьер отказался взять на себя какую-либо ответственность, заявив, что «своего рода психологическая трансформация» его характера после этого «не произойдёт».

Как напоминает автор статьи, последняя возможность показать себя в качестве защитника прав женщин у премьер-министра была 22 июня во время голосования о расширении услуг по прерыванию беременности в Северной Ирландии, где он «мужественно выступил в защиту репродуктивных прав женщин… воздержавшись».

На саммите G7 Джонсон отметил, что Путин не стал бы начинать конфликт на Украине, если бы был женщиной. Уилльямсон пишет, что согласна с тем, что практически все военные конфликты в истории можно отнести «на счёт сильных мужчин». Однако она также подчёркивает, что недостаточно посадить за стол переговоров или на руководящие должности ещё несколько женщин, как предлагает Джонсон, — нужно устранять структурное неравенство, которое сдерживает всех женщин.

«Комментарии Джонсона на G7 бессмысленны — и как таковые они оскорбительны для всех, кто хоть немного осведомлён о гендерном равенстве. Мы прекрасно знаем, кто он такой, и, используя язык феминизма, он точно никого не обманет», — подытоживает в своей статье для The Independent Уилльямсон.

* Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной, отметив, что психолог Зигмунд Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований, как британский премьер (прим. ИноТВ).