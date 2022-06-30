 

НАТО готовится дать России отпор в киберпространстве

30.06.2022, 6:55, Разное
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НАТО намеревается выйти победителем из соперничества с Россией за технологическое превосходство, пишет Politico. По информации издания, в новую стратегическую концепцию альянса, которая будет представлена по итогам его мадридского саммита, будут с этой целью включены механизмы для обеспечения участия частных игроков сектора кибербезопасности в реагировании на деятельность российских хакеров и спецслужб.


AP

В боевых действиях на Украине с самого их начала играли огромную роль технологии — на ход конфликта активно влияют и провайдеры спутникового интернета, и производители беспилотников, и приложения для обмена информацией между гражданскими лицами, и развернувшаяся в интернете ожесточённая борьба за умы, констатирует Politico. Как пишет издание, это заметили и в НАТО — и теперь лидеры стран альянса хотят составить план, который позволит им «в долгосрочной перспективе одержать верх в соперничестве за технологическое превосходство и средства киберобороны». 

По данным Politico, в рамках проходящего в Мадриде саммита НАТО в ближайшее время будет представлена новая стратегическая концепция, в которой будет обрисовано, как альянс в ближайшие годы собирается обороняться от различных угроз и атак, в том числе и в киберпространстве. Как поведали изданию на условиях анонимности несколько чиновников, в стратегию альянса будут включены «способы прямого задействования частных компаний из сектора кибербезопасности в реагировании НАТО на действия российских хакерских группировок и спуцслужб, включая создание платформы для обмена информацией о кибератаках»; выделение более $1 миллиардов на развитие таких новейших областей, как квантовые компьютеры, искусственный интеллект и космические технологии, в том числе —  путём создающегося под эти цели «трансатлантического» аналога Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) под названием DIANA (Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic — «Североатлантический инкубатор оборонных инноваций»), а также нового инвестиционного фонда, который займётся поддержкой оборонных стартапов; и формирование «виртуальных объединённых групп по кибербезопасности», которые будут реагировать на масштабные кибератаки, а также укреплять защиту компьютерных сетей в разных странах альянса. 

Прошлая стратегическая концепция была принята НАТО ещё в 2010 году, и там область кибербезопасности упоминалась только вскользь: в документе лишь подчёркивалась необходимость наращивания сотрудничества между странами альянса в плане отражения постоянно развивающихся киберугроз, напоминает обозреватель Politico. В новую версию документа несомненно включат гораздо более конкретные разъяснения по вопросу киберсдерживания, уверен журналист. 

Перед началом мадридского саммита НАТО входящая в альянс Литва уже столкнулась с массированными DDOS-атаками со стороны «прокремлёвской» группы хакеров Killnet, отмечается в материале Politico. 

Непосредственно до и сразу же после начала российской спецоперации на Украине на российские кибератаки активно реагировали как правительственные учреждения западных стран, так и частные игроки кибербезопасности: например, первую кибератаку против Украины, инициированную задолго до того, как границу страны перешли российские танки, обнаружили инженеры компании Microsoft в штате Вашингтон, пишет издание. 

По мнению западных экспертов, главный вопрос для НАТО заключается в том, как заставить частные компании работать вместе и сотрудничать, пишет Politico. По информации издания, среди предлагаемых аналитиками способов обеспечить такое сотрудничество — создание особого консорциума, который бы договаривался с представителями корпораций об их участии в «наступательных» действиях в киберпространстве. 



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