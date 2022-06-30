Миссия ООН подтвердила убийства мирных жителей в более чем 30 населенных пунктах Украины

Тысячи убитых и раненых гражданских лиц, массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов, произвольные задержания и насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, сексуальное насилие – вот к чему привело вооруженное нападение России на Украину. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине .

В докладе, который охватывает период с 24 февраля до 15 мая, задокументированы сообщения о внесудебных казнях и массовых убийствах мирных жителей в более чем 30 населенных пунктах Украины, в том числе в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Казни и убийства были совершены в конце февраля и марте, когда эти территории находились под контролем вооруженных сил России.

Убийства и пытки

По состоянию на 15 мая Миссия получила информацию о более чем 300 таких убийствах. Эта цифра может увеличиться при появлении новых доказательств. Только в Буче члены Миссия «задокументировали убийства не менее 50 мирных жителей вооруженными силами России, пока город находился под их контролем». В докладе также описаны случаи пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами.

– Ежедневные убийства гражданских лиц, пытки, исчезновения и другие нарушения должны прекратиться. Если боевые действия не прекращаются, то абсолютно необходимый минимум – это полное соблюдение международного гуманитарного права и прав человека, – заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

В докладе задокументированы многие случаи нарушений правил ведения боевых действий. В частности, в нем говорится, что «во многих случаях вооруженные силы Российской Федерации и в меньшей степени вооруженные силы Украины не придерживались принципов пропорциональности и мер предосторожности с тем, чтобы избежать или по меньшей мере свести к минимуму случайную гибель гражданского населения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры».

Матильда Богнер напомнила об абсолютном запрете пыток и произвольного лишения жизни в любое время и при любых обстоятельствах.

– Виновные должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их родственники – реализовать свое право на эффективные средства правовой защиты и на установление истины, – подчеркнула глава мониторинговой миссии.

Сексуальное насилие

Члены Мониторинговой миссии ООН собрали информацию о многочисленных случаях сексуального насилия во время конфликта. Они смогли подтвердить 23 случая надругательств, в том числе изнасилования и группового изнасилования.

– Большинство случаев было совершено в местностях, контролируемых вооруженными силами Российской Федерации, но также были случаи и в районах, контролируемых правительством, – говорится в пресс-релизе Мониторинговой группы.

– Из-за активных боевых действий, опасности, массовых перемещений и стигмы жертвы сексуальных надругательств часто не могут или не хотят рассказывать о том, что с ними произошло или подавать официальную жалобу в правоохранительные органы, – сказала Богнер. Она не исключает, что потребуются годы для того, чтобы составить полную картину этих ужасных преступлений.

Произвольные задержания и исчезновения людей

В докладе зафиксированы 248 случаев произвольного задержания представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц, многие из которых могут квалифицироваться как насильственные исчезновения, к которым предположительно причастны Вооруженные силы Российской Федерации и связанные с ними вооруженные группы. Среди этих случаев шесть жертв – одна женщина и пять мужчин – были впоследствии найдены мертвыми.

В документе приведены подтверждения заявлений о принудительном военном призыве связанными с Россией вооруженными группами в Донецке и Луганске. В Управлении ООН по правам человека напоминают, что принуждение гражданских лиц к службе в рядах вооруженных сил вражеской стороны является грубым нарушением международного права. Авторы доклада подчеркнули, что принудительно призванные не должны подвергаться уголовному преследованию со стороны органов власти Украины просто за участие в боевых действиях.

Члены мониторинговой Миссии сообщили об угрозах, с которыми сталкиваются журналисты и работники медиа в Украине. Они задокументировали 17 случаев гибели журналистов, работников медиа и блоггеров во время боевых действий, а также 14 случаев ранения журналистов.

Доклад содержит рекомендации сторонам и международному сообществу в целом.

– Стороны должны обеспечить своевременное, эффективное расследование всех сообщений о правонарушениях, включая пытки, жестокое обращение, произвольное задержание и сексуальное насилие, а также обеспечить привлечение виновных к ответственности, – подытожила Богнер.