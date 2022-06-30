Мнение: Кто украл у россиян 330 млрд долларов?

Министерство финансов США отчиталось, что за минувшие 100 дней «… заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более $30 млрд. Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд» (отсюда).

Мне интересно, можно ли считать эти 330 миилиардов долларов украденными у россиян? И если это не преступление, что это такое?

А еще мне интересно, как такие огромные деньги осели в США? Что за иностранные агенты пристроили эти деньги за океаном?

Где уголовные дела? Где аресты? Где посадки?

Или это другое?

Фотография отсюда

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