Мнение: В Ижевске открыли памятник Дзержинскому

В Ижевске активисты движения "Генеральское собрание" установили бюст Ф.Э.Дзержинского у здания, в котором расположен их офис (ул. Коммунаров,216).

Событие прокомментировал председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев: "Это очень здорово, что мы помним об этом человеке, помним нашу историю, какой бы она ни была. На том этапе это был железный человек, который все делал для того, чтобы наша страна вставала на ноги".

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