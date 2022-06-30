 

Нашла себе мужлана – Личное мнение

30.06.2022, 0:30, Разное
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Неудачливый и незадачливый в любви Ксюндель продолжает демонстрировать толерантность к грубым манерам и плохому воспитанию своих кавалеров.


Фото: Соцсети

Новый хахаль достойно продолжает дело Курбанчика, как вы можете наблюдать сами.

Можно, конечно, сказать, что он грубо схватил её крупное лицо в шутку, и Ксюнделя всё устраивает.

И, скорее всего, оно так и есть.

Вот только в каждой шутке есть доля истины. Истина же здесь в том, что сегодня тебя грубо хватают в шутку, а завтра — на полном серьёзе.

Вот меня так схватить за лицо нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Просто потому, что это грубо. Такое хватание «в шутку» было бы последней шуткой этого мужчины в моём присутствии. Больше бы он меня никогда не увидел.

Лапоньки, когда вы пускаете грубость в любом её проявлении в свою жизнь, она станет вашей реальностью.

В начале романа мужлан будет отпускать тупые шуточки уровня «гыгыгы», хватать вас за лицо и не стесняться давать матерные определения другим людям в вашем присутствии. Если вы сами плохо воспитаны, то вас такое поведение сначала не покоробит.

Заденет позже: когда вы начнёте жить вместе и ссориться. Вот тогда мужлан начнёт хватать ваше лицо уже не в шутку, а матерные слова станут определяющими теперь уже вас эпитетами.

Пожалуйста, помните об этом, а также о том, что если вы сами не отличаетесь хорошим воспитанием, то ни один воспитанный и интеллигентный мужчина возле вас не задержится. Если ты — хамка, то и жить тебе — с хамом и сопли на кулак наматывать.

Бородину же жизнь ничему не учит.

А у вас как дело с воспитанием обстоит? Как охарактеризуете свой стиль общения с мужчиной? Довольны им?

Источник: Лена Миро



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