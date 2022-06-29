 

Independent – новые варианты «омикрона» вызвали пятую волну коронавируса в Великобритании

29.06.2022, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Великобритании началась пятая волна коронавируса, предупредили эксперты в области здравоохранения. За неделю наблюдается почти 40-процентный рост числа госпитализированных с COVID-19, передаёт The Independent. По данным Национальной службы здравоохранения, в стране доминируют варианты штамма «омикрон».


АР

Великобританию предупредили о начале в стране пятой волны коронавируса на фоне значительного роста числа заболевших и госпитализированных с вирусом COVID-19, сообщает The Independent.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последнюю неделю число заболевших коронавирусом в больницах Англии возросло на 37% и составило 7 822 человека. При этом по состоянию на понедельник в реанимации находились уже 192 пациента по сравнению со 150 за неделю до этого.

Согласно данным за прошлую неделю, в Великобритании положительный результат теста на коронавирус был зарегистрирован у 1,7 миллионов человек, что на 23% больше, чем неделей ранее. Считается, что подобный рост вызван новыми вариантами штамма «омикрон» BA.4 и BA.5.

«Если рассматривать эти темпы роста в контексте, то сейчас мы находимся примерно в одном удвоении от пика, который мы наблюдали при вариантах BA.1 и BA.2 в начале этого года. Это будет третий такой пик за последние шесть месяцев — гораздо быстрее, чем предыдущие волны», — приводит издание слова Джона Робертса из организации COVID-19 Actuaries Response Group. 

Создатель приложения для изучения симптомов коронавируса ZOE профессор Тим Спектор назвал эти данные свидетельством начала в стране очередной волны заболеваемости. По его словам, Национальная служба здравоохранения уже вынуждена работать, как в разгар зимы, так как число госпитализируемых за сутки британцев близится к 1 тыс. «Это не очень хорошая новость, эта цифра будет расти», — предупредил Спектор.

При этом, как отмечает британское издание, увеличение числа пациентов, получающих лечение от коронавируса в больницах, происходит на фоне более широкого давления на службу здравоохранения, учитывая задержки при выписывании пациентов, которая приводит к рекордным срокам ожидания в отделениях неотложной помощи.

Кроме того, полагает Спектор, массовые летние мероприятия, такие как фестиваль Гластонбери, который завершился в воскресенье, и Ноттинг-Хиллский карнавал, который пройдёт в конце августа, окажут ещё большее негативное влияние на ситуацию в сфере здравоохранения.

В пятницу комитет по науке палаты общин британского парламента опубликовал письмо министра здравоохранения Саджида Джавида от 9 июня, в котором сказано, что, хотя Великобритания «располагает всеми возможностями» для борьбы с новыми штаммами коронавируса, «не исключено, что могут потребоваться чрезвычайные меры».

Как пишет The Independent, в правительстве признали рост числа случаев заболевания в стране, однако указали на то, что проведённая ранее масштабная кампания по вакцинации позволяет избежать роста смертности или увеличения числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.22 / В конгрессе обеспокоились, что помощь Украине истощает американские запасы оружия

05.08.21 / Рубрика “Призраки прошлого”

13.05.22 / Провал транспортной реформы в Петербурге планируют прикрыть акцией с Александринским театром

03.12.20 / Скандалы: Метрострой «новаторов»

11.01.21 / Инсайдер раскрыл подробности романа Оливии Уайлд и Гарри Стайлса

26.11.21 / Пульмонолог рассказала о рисках повторной госпитализации у переболевших COVID-19

05.07.20 / Шотландец обнаружил огромного угря или змею, живущую в маленьком пруду

18.03.22 / Экономика в России: падение рубля, уход брендов, безработица

11.01.21 / “Секс в большом городе” возвращается: Сара Джессика Паркер и другие представили первый тизер

16.09.20 / В Норвегии запретили называть Брейвика террористом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика