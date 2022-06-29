Independent – новые варианты «омикрона» вызвали пятую волну коронавируса в Великобритании

В Великобритании началась пятая волна коронавируса, предупредили эксперты в области здравоохранения. За неделю наблюдается почти 40-процентный рост числа госпитализированных с COVID-19, передаёт The Independent. По данным Национальной службы здравоохранения, в стране доминируют варианты штамма «омикрон».



АР

Великобританию предупредили о начале в стране пятой волны коронавируса на фоне значительного роста числа заболевших и госпитализированных с вирусом COVID-19, сообщает The Independent.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последнюю неделю число заболевших коронавирусом в больницах Англии возросло на 37% и составило 7 822 человека. При этом по состоянию на понедельник в реанимации находились уже 192 пациента по сравнению со 150 за неделю до этого.

Согласно данным за прошлую неделю, в Великобритании положительный результат теста на коронавирус был зарегистрирован у 1,7 миллионов человек, что на 23% больше, чем неделей ранее. Считается, что подобный рост вызван новыми вариантами штамма «омикрон» BA.4 и BA.5.

«Если рассматривать эти темпы роста в контексте, то сейчас мы находимся примерно в одном удвоении от пика, который мы наблюдали при вариантах BA.1 и BA.2 в начале этого года. Это будет третий такой пик за последние шесть месяцев — гораздо быстрее, чем предыдущие волны», — приводит издание слова Джона Робертса из организации COVID-19 Actuaries Response Group.

Создатель приложения для изучения симптомов коронавируса ZOE профессор Тим Спектор назвал эти данные свидетельством начала в стране очередной волны заболеваемости. По его словам, Национальная служба здравоохранения уже вынуждена работать, как в разгар зимы, так как число госпитализируемых за сутки британцев близится к 1 тыс. «Это не очень хорошая новость, эта цифра будет расти», — предупредил Спектор.

При этом, как отмечает британское издание, увеличение числа пациентов, получающих лечение от коронавируса в больницах, происходит на фоне более широкого давления на службу здравоохранения, учитывая задержки при выписывании пациентов, которая приводит к рекордным срокам ожидания в отделениях неотложной помощи.

Кроме того, полагает Спектор, массовые летние мероприятия, такие как фестиваль Гластонбери, который завершился в воскресенье, и Ноттинг-Хиллский карнавал, который пройдёт в конце августа, окажут ещё большее негативное влияние на ситуацию в сфере здравоохранения.

В пятницу комитет по науке палаты общин британского парламента опубликовал письмо министра здравоохранения Саджида Джавида от 9 июня, в котором сказано, что, хотя Великобритания «располагает всеми возможностями» для борьбы с новыми штаммами коронавируса, «не исключено, что могут потребоваться чрезвычайные меры».

Как пишет The Independent, в правительстве признали рост числа случаев заболевания в стране, однако указали на то, что проведённая ранее масштабная кампания по вакцинации позволяет избежать роста смертности или увеличения числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.