Запрос на равенство и справедливость: социолог Шугалей объяснил симпатии к РФ в «незападном» мире

В Петербурге состоялось награждение премий «Медиаперсона года», которую ежегодно выдает редакция «Комсомольская правда». В номинации «Индиана Джонс» победителем стал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Социолог приехал на мероприятие «Белый бал – 2022», где оказался среди известных певцов, олимпийских спортменов, политиков и общественных деятелей. Все они стали призерами в 15 номинациях, которые с каждым годом меняются.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов лично вручил награду «Медиаперсона года» Максиму Шугалею. Примечательно, что не так давно они оба ездили в Донбасс, где помогали местным жителям после освобождения территорий.

Президент ФЗНЦ поблагодарил редакцию «КП» за премию и оказанное доверие.

– В своей речи вы кратко рассказали о текущей геополитической ситуации. Как вы считаете, произойдет ли переход к новому миропорядку, о котором говорят многие?

– В свое время СССР и США были сверхдержавами. Годами западные страны пытались лишить Советский Союз этого статуса, разрушить страну. Американцы добились этого, и не секрет, что это была крупномасштабная спецоперация, в которую было вовлечено много игроков. У РФ пытались забрать голос, мир должен был стать однополярным. Но что значит однополярный мир? В нем пользуются правом сильного и угнетают слабых. Вспомните ту же Югославию в 1990-е годы – в одностороннем порядке Запад решил, что целой страны с многомиллионным населением не должно существовать, и никакие воззвания других стран этому не помешали. Было бы такое возможно, если бы не распался СССР? Никогда!

Именно поэтому сейчас наша страна борется за права всего мира, за многополярность, поскольку союз сильных лучше, чем один сильный игрок. Живой пример – Сирия. Если бы не плодотворное сотрудничество РФ и Китая, их объединенная позиция по поддержке легитимного и избранного правительства, то еще одна страна на Ближнем Востоке силами Запада превратилась бы в рассадник международного терроризма.

Сейчас есть Консолидированный Запад в лице США, РФ и Китая. Так как РФ борется за многополярный мир и статус великой державы, она должна держать стандарты великих держав: она имеет ядерное оружие, сильную армию, обеспечила себе продовольственную безопасность и стабильно развивающуюся экономику. Наша страна имеет политическое влияние за пределами своих границ. За это по нашей экономике пытались нанести сокрушительный удар, но мы выстояли и продолжаем бороться. И РФ расширяет свои сферы влияния и сражается не только у своих границ, но и во всем мире. И в Африке, и в Латинской Америке, где нам необходимо иметь свои рычаги воздействия.

– Чего ждать РФ дальше, в более отдаленной перспективе?

Если в мире должна быть многополярность, она должна быть везде, в том числе внутри России, и в частности в Петербурге. Поэтому в прошлом году я принял решение баллотироваться в Законодательное Собрание города от партии «Родина». Я хотел идти на выборы от партии, которая ставит перед собой конкретные задачи, а не просто набивает карманы деньгами, как это делают многие другие политические силы. Надо, чтобы страна развивалась и каждый регион становился лучше.

Внутриполитическое поле должно быть конкурентным, а каждый должен заниматься своим делом, как это делали такие личности как Пушкин, Циолковский, которые развивали, обогащали Россию, помогали ей становиться великой. Даже просто посмотрите на наш город, его прекрасную архитектуру – в нем царит многообразие. Потому что веками ее доводили до совершенства выдающиеся мастера – Трезини, Росси, Захаров, Баженов, Тон, Растрелли и прочие – этот список можно продолжать бесконечно. Каждый мастер с уважением относился к работе другого, стремился соблюсти гармонию и свободу для творчества. Увы, сейчас многие из их творений стоят заброшенные и практически уничтоженные.

– Как вы считаете, почему так происходит?

Одна из причин в том, что, к сожалению, современный Петербург управляется кругом необразованных лиц, которые сильны лишь в аппаратной игре и используют положение в собственных целях. Эта кучка опытных аппаратчиков делает все, чтобы остаться на плаву, а угрозу им представляют люди, желающие развивать город.

– Вы имеете в виду разногласия между Смольным и деловыми элитами Санкт-Петербурга?

– Я хорошо знаком с Евгением Викторовичем Пригожиным и знаю о причинах ярких оценок в отношении действий губернатора. Евгений Викторович представил Беглову тысячи инвестпроектов, не желая при этом ни капли забрать из бюджета. Он тратит здесь, используя средства в том числе из своих зарубежных активов. Но вокруг Смольного создан укрепрайон, такая линия Маннергейма с траншеями и пулеметными гнездами. А все для чего? Чтобы украсть как можно больше и направить финансовые потоки в условную Литву. Поэтому город противодействует всем, кто мешает красть.

Отмечу, что Евгений Пригожин стремится не только улучшить жизнь в Петербурге, но и помогает республикам Донбасса, которые уже восемь лет страдают от действий киевского режима.

– Вы буквально три дня назад вернулись из очередной поездки на Донбасс. Что вы думаете о ходе спецоперации?

– Я постоянно езжу в Донбасс, вожу туда гуманитарную помощь. И знаете, можно сколько угодно принимать или не принимать происходящее, считать кого-то агрессором, но главное, что у всего есть свои истоки: у ребенка есть мать, он должен ее любить – это основа основ, это истина в первой инстанции. И истина в первой инстанции, что националисты начали убивать русских. Один из таких страшных примеров случился в конце апреля этого года, когда при украинском обстреле погибла мать четверых детей – 18, 16, 8 и 4 лет. Я не мог оставаться в стороне и принял решение взять под свое крыло этих детей, буду всячески им помогать.

Я не раз был на линии фронта. Да, там небезопасно, но мне все равно. Людям нужна помощь. Я планирую открыть приемную в Стаханове, чтобы все местные жители, которым нужна какая-либо помощь, могли прийти туда и получить ее. Планирую устроить на работу в приемную старшую дочь погибшей женщины.

– Донбасс – это сейчас главная горячая точка планеты, но планируете ли вы еще заниматься Афганистаном, Ливией и другими странами Африки? – Как будут развиваться отношения этих стран с Россией в текущих сложных условиях?

– Вы знаете, когда меня похищали в Ливии, этим руководили двое американцев. Наши спецслужбы уже нашли их, поймали, допросили и отпустили. Я просидел в плену два года молча, а эти двое американцев сразу стали отвечать на все вопросы, при этом рыдая и умоляя отпустить их домой.

Почему я занимаюсь Африкой? Африка и Азия – это части света, в которых у людей имеется максимально выраженный запрос на равенство и справедливость. Если вы заметили, африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких действий против России. Это вшито в подкорку у любого африканца: РФ несёт добро.

Колониальный период завершился для западных и европейских государств формальным признанием суверенности стран Черного континента. Однако фактически ряд навязанных в 60-х годах прошлого века соглашений, предусматривающих интересы исключительно одной стороны, сковал экономическое развитие в регионе.

Выкачивание природных ресурсов, а также другие экономические и социальные, искусственно созданные оковы – все это свидетельствует об отсутствии перемен в отношениях бывших метрополий и колоний. Наглядным примером является внешняя политика Франции, которая не претерпела изменений за несколько веков. Однако современная реальность диктует собственные условия. Европа погрязла в роскоши. Она годами высасывала ресурсы из развивающихся стран. Пора возвращать отнятое назад.

Мероприятие «Белый бал» проходит ежегодно с 2014 года. Его название является символичным, поскольку проводится белые ночи в Петербурге и собирает самых известных и достойных персон города. Номинации всегда разные, начиная от «Звездной мамы-2019» в лице Ирины Бузовой, и заканчивая «Зенитом славы» Артемом Дзюбой. Обладателями премии «Медиаперсона года» становятся люди, о которых журналисты редакции «КП» пишут больше всего за минувшие 12 месяцев.