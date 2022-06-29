Мнение: Зорькин раскаялся?

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин раскритиковал Беловежские соглашения.

Дословно: «В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь — как было сказано о нем нашими людьми, «алмаз русской военной доблести» — и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 млн русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены даже права на родной язык».

отсюда

Напомню, Беловежские соглашения были подписаны 8 декабря 1991 года. В то время Зорькин уже служил председателем Конституционного суда России. Почему уже тогда, в декабре 1991 года не сделал заявление, что Беловежские соглашения ничем не лучше Мюнхенского договора? Что « …12 млн русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности»?

Почему тридцать один год Зорькин был тихим и помалкивал? Не знал? И только сейчас прозрел?

Или к сказанному Валерием Зорькиным 29 июня 2022 года про документы, подписанные 8 декабря 1991 года , надо относиться как к его личному покаянию?

На снимке: 8 декабря 1991 года. Подписание Беловежских соглашений. За столом сидят: слева — Витольд Фокин и Леонид Кравчук (Украина), в центре — Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (Республика Беларусь), справа — Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (Российская Федерация), фотография отсюда

—