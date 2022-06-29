 

Мнение: QR-коды в обмен на войну

29.06.2022, 23:15, Разное
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Сейчас у нас в повестке безумная бойня, развязанная на Украине – а что было, скажем, год назад? А всего лишь год назад, 29 июня 2021 года, было вот что:

“Использование QR-кодов в Москве могут распространить на общественный транспорт и магазины, заявил Алексей Немерюк”.

То есть всего лишь год назад вовсю шла безумная (и, как теперь поняли самые упертые кретины) абсолютно бессмысленная “кампания за принудительную вакцинацию населения”, развязанная, как мы помним, аккурат после встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня. Две недели после встречи – и вот уже представитель Московского правительства грозится запереть отказавшихся от целительных “прививок” по домам, запретив им выходить даже в магазины, а также пользоваться метро и иным общественным транспортом!

Хорошо, что этим планам не суждено было сбыться – власти не решились (видимо, еще и во многом потому, что в сентябре 2021 года предстояли выборы в ГД, и они предпочли не злить население). Но важно то, что они готовились!

Никто так и не понимает, зачем. Что такого пообещал Байден Путину в Женеве “за хорошее поведение”? Может быть, Украину?

Источник: Размышления вольного социолога



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