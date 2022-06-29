Оранжевый для спонтанных, блестящий – для веселых: что может сказать о характере женщины лак для ногтей, который она выбирает чаще других

Многие женщины часто делают маникюр, используя для этого самые различные цвета лака. У каждой есть свои собственные предпочтения оттенков этого средства для ногтей.

В целом фаворитами являются более яркие или же нейтральные тона. Часто бывает так, что мы делаем подсознательный выбор, подбирая лак для ногтей. Однако мало кто знает о том, что подобранный цвет отражает наш характер. Вот несколько основных цветов и характеристика женщин, которые их выбирают.

Оранжевый

Это довольно дерзкий и импульсивный оттенок. Его часто выбирают для себя женщины, которые привыкли действовать спонтанно.

Оранжевый лак одинаково хорошо смотрится как осенью, так и летом. Есть множество различных тонов, именно поэтому можно легко подобрать для себя желаемый вариант.

Белый

Если любимый цвет лака для ногтей белый, то, по сути, вы нашли настоящий источник молодости. Это указывает на то, что женщина всегда остается молодой, независимо от того, сколько бы лет ей не было.

Белый маникюр всегда выглядит свежо и очень шикарно. Он подходит абсолютно всем, независимо от того, сколько лет. Однако стоит помнить о том, что белые однотонные ногти далеко не всегда работают так, как задумано.

Стоит избегать этого цвета тем, у кого холодный и очень бледный тон кожи. Однако это отличный выбор для средних и теплых оттенков кожных покровов.

Чистое и нейтральное белое покрытие придает ногтям здоровый вид и смотрится просто идеально.

Стоит помнить о том, что с белым лаком лучше всего сочетаются короткие ногти естественной формы. Он красиво дополняет руки и не выглядит слишком резко или тяжело.

Прохладные серые тона

Серый цвет выглядит просто роскошно. Такой маникюр для себя выбирают женщины, которые стараются выглядеть круто.

Серые оттенки становятся все более популярными, а это значит, что можно легко выбрать желаемый вариант, который лучше всего подойдет.

Чтобы покрыть ногти лаком этого восхитительного цвета, совершенно не обязательно ждать до осени. Летом он также будем смотреться просто потрясающе.

Серые тона производят впечатление, так как они современные, но в то де время уютные, безмятежные и успокаивающие. Такие оттенки обозначают безмятежность и равновесие, именно поэтому можно почувствовать себя спокойным.

Блестящий

Блестящие лаки выбирают для себя люди, которые привыкли веселиться. Блеск вернулся в моду с большим размахом.

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Некоторые из самых громких тенденций макияжа связаны с этим мерцающим и просто волшебным материалом. Однако еще до того, как глиттер попал в наши тени, он начал пользоваться популярностью в лаке для ногтей.

Те, кто предпочитает блестящее покрытие, всегда могут быть в поисках нового развлечения. Это может означать то, что такая женщина несколько беспокойна, но и достаточно веселая.

Однако стоит помнить о том, что некоторые работодатели негативно относятся к мерцающим ногтям. Это может быть расценено как нарушение корпоративного стиля.

Кроваво-красный и насыщенный красный

Эти цвета лака обозначают совершенно разные вещи.

Цвета красного лака могут выглядеть более оранжевыми, розовыми или фиолетовыми. По мнению мастеров маникюра, в зависимости от того, какой оттенок этого цвета для ногтей выберете, он может многое сказать о вас.

Кроваво-красный маникюр является достаточно агрессивным. Такой цвет выбирают для себя женщины, обладающие сварливым и даже злым характером.

Насыщенный красный является сексуальным и страстным. Темно-бордовые ногти являются настоящей классикой и это всегда беспроигрышный вариант. Такой лак выбирают раскованные и сексуальные женщины.

Неоновый

Неоновые цвета лака требуют особого внимания. Женщины, которые выбирают такие оттенки точно не останутся незамеченными. Они всегда будут в центре вечеринки.

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От лаймово-зеленого до розового оттенка жевательной резинки и даже до радужного яркого маникюра – есть множество различных тонов, которые можно добавить в свой образ.

Отлично смотрится дизайн ногтей с эффектом “неоновое омбре”, а также неоновый френч. Такие оттенки носить довольно весело.

Черный

Такой цвет лака показывает истинную личность человека. Люди, выбирающие черный лак, довольно чувствительные и артистичные. Они своего рода интроверты, поэтому проявляют определенную осторожность в жизни и неохотно делятся своей жизнью с другими.

Красиво выполненный черный маникюр выглядит просто шикарно.

Большинство девушек, носящих такой цвет лака, являются творческими личностями, которые мыслят нестандартно. Они являются своего рода бунтарями.

Требуется достаточно много уверенности, чтобы носить черный маникюр и для большинства женщин это фирменный образ.

Синий

Это отличный цвет для проявления творчества. Точно так же, как и черный, синий цвет указывает на креативную личность.

Те, кто выбирает этот оттенок, являются дальновидными людьми. Поклонники синего могут экспериментировать с темно-синим, барвинковым, бирюзовым и многими другими оттенками.

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Отлично смотрятся приглушенные тона. Они хорошо сочетаются с белым или оттенком слоновой кости.

Не стоит также исключать жемчужный лак с легким оттенком голубого блеска.

Сочетание черного и синего

Такое сочетание выбирают для себя супер креативные девушки, которые не боятся проявлять свою творческую сторону.

Эти оттенки показывают другим то, что вы общительные, яркие и раскованные. Сочетание черного и синего помогает создать просто потрясающий образ.

Некоторые стили имитируют ночное звездное небо, а другие больше похожи на то, что ногти буквально перенеслись из другого измерения.

Розовый

Красивые розовые оттенки лака выглядят очень женственно. Эти цвета символизируют своего рода расслабление.

Мягкие оттенки, в частности, такие как бледно-розовые, кремово-бежевые и даже вариации ярких тонов, например, таких как коралловый, добавляют образу непринужденности.

Такой цвет ногтей выбирают для себя женщины с нежным и кокетливым характером. Выбирая розовый оттенок лака, можно продемонстрировать свою нежную девчачью сторону.

Прозрачный

Те, кто тяготеет к прозрачному лаку для ногтей, смогут легко справиться с чем угодно.

По сути такая женщина является самым настоящим гуру в сфере “сделай все сам”.

Однако при использовании прозрачного лака очень важно, чтобы ногти были здоровыми.

Нюдовый и серо-коричневый

Такие цвета лака выбирают для себя достаточно непритязательные люди. Этот тип не требует особого ухода, но при этом ногти выглядят просто роскошно.

Кроме того, нюдовые и серо-коричневые тона помогают подчеркнуть красоту рук. Можно подобрать оттенок, который будет в полной мере соответствовать тону кожи.

Акценты на ногтях

Различные акценты на ногтях могут рассказать намного больше, чем даже цвет лака. Точки указывают на то, что женщина хочет казаться сильной, но на самом деле она мягкая и ранимая.

Цветочный узор указывает не только на то, что его обладательница вежливая и милая, но и говорит о том, что она надежная и ответственная.

Смелый и довольно яркий дизайн ногтей демонстрирует креативность. Выбирая этот стиль, можно продемонстрировать свою художественную сторону.

Также большой популярность пользуется маникюр с изображением фруктов. Это лучший способ продемонстрировать свою вычурную индивидуальность и стиль. Кроме того, это может указывать на оптимизм.

Наклейки, роспись или нанесение акцентной аппликации являются отличными способами украшения маникюра.

Наклейки помогают легко использовать смелые принты, в частности, такие как кружево, леопард, мелкая клетка и многое другое. Такие детали указывают на то, что женщина является самой настоящей модницей и хочет привлечь к себе внимание.