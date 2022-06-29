 

“Найдена мертвой”: С обнаруженной в реке почерневшей Толкалиной простились в храме

29.06.2022, 17:20, Разное
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Актриса активно занималась своей творческой деятельностью. На днях, например, она поделилась с поклонниками сразу несколькими роликами, связанными с ее работой. на одном – оператор обнаружил звезду театра и кино в реке, когда она репетировала “русалочку”, а на другом – Любовь Толкалина с окровавленной рукой прочла отрывок из из трагедии “Мария Стюарт” на съемочной площадке сериала “Мажор”.

Да, будни у бывшей жены Егора Кончаловского насыщенные! Но она успевает делать перерывы, чтобы, например, посетить храм. Почерневшая из-за платка, покрывающего ее голову и туловище, актриса отправилась на вечернюю службу. Между делом звезда театра и кино решила рассказать о своем состоянии. Дело в том, что подруга отправила ей новость, в которой ее, якобы, похоронили.

“Написано, что я якобы найдена мертвой в реке. Нет, со мной все в порядке”, – успокоила своих поклонников Любовь Толкалина.

Стоит отметить, что в последнее время актриса часто приезжает в святые места. На днях, например, она снова посещала храм, причем успела даже продемонстрировать свои навыки звонницы! Артистка показала поклонникам, как играет мелодию на колоколах.

Создается впечатление, что в стенах Милостиво-Богородицкого монастыря актриса уже, как своя, и там все ее знают. Вечерняя служба, на которой побывала актриса, проходила вчера. Судя по всему, прихожане и служители после окончания службы простились с Любовью Толкалиной, а она отправилась творить и радовать зрителей дальше!



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