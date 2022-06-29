Медово-коричневый французский боб и пепельно-коричневый балаяж: стильные идеи коротких стрижек для светло-каштановых волос
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Светлые каштановые локоны отлично сочетаются с короткими стрижками типа пикси или боба. Подобный образ не требует особого ухода, подходит практически для всех типов волос и форм лица. И далее вы найдете несколько стильных идей коротких стрижек с интересным светло-каштановым окрашиванием.
Тупой боб с длиной до шеи
Тупой боб с длиной до шеи (главное фото, слева) отлично подходит для тонких каштановых волос. Эта стрижка придает дополнительный объем локонам и подчеркивает их блеск.
Короткая стрижка
Со светло-коричневым цветом волос лучше сочетается короткая стрижка, которая подчеркивает текстуру локонов.
Длинный боб со светлыми прядями
Длинный боб со светлыми прядями выглядит стильно и смело.
Стрижка для волнистых волос с бежево-коричневым омбре
Такое сочетание отлично подчеркивает красоту глаз, делая взгляд более глубоким и пронзительным.
Пепельно-коричневый балаяж на коротких волосах
Пепельно-коричневый балаяж выглядит потрясающе, особенно на коротких волосах. Но такое окрашивание нуждается в тщательном уходе, и, чтобы поддерживать свежесть прически, понадобится посещать салон каждые 6-8 недель.
Вьющиеся каштановые волосы со светлыми прядями
Чтобы сделать образ более стильным и выразительным, осветлите несколько прядей, как на главном фото справа.
Грибовидно-коричневый цвет с текстурированным бобом
Грибовидно-коричневый цвет сделает текстурированный боб еще более уникальным.
Бронзово-каштановый цвет с удлиненным бобом
Светло-коричневый оттенок омбре придает блеск и движение волосам. Такое окрашивание подходит и для коротких стрижек.
Короткая многослойная стрижка с фиолетовыми бликами
Фиолетовые блики придают необычный вид каштановому цвету волос. Такое окрашивание идеально подходит для короткой стрижки.
Омбре на волнистом бобе
Омбре на светло-коричневых волнистых волосах выглядит естественным и солнечным. Такой стиль отлично подходит тем, кто не любит тратить время на частое посещение салона.
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Боб на рыжевато-коричневых вьющихся волосах
Сочетание боба с рыжеватыми вьющимися волосами выглядят шикарно и игриво.
Боб с мягкими волнами
Такое сочетание идеально подходит обладательницам светлых волос, которые хотят стать брюнетками, но не готовы перекрашиваться в черный цвет.
Короткий боб на светло-коричневых волосах
Если вы никогда раньше не красили волосы, то попробуйте светло-коричневый цвет с солнечными бликами.
Прямой боб
Прямой боб на коротких волосах выглядит блестящим и объемным. Такое сочетание дополняет как теплые, так и холодные тона кожи.
Стрижка до подбородка с волосами цвета бронзы
Стрижка в сочетании с мелированием цвета бронзы выглядит дерзко, стильно и при этом женственно.
Взъерошенная карамельно-коричневая пикси
Эта стрижка в сочетании с карамельно-коричневым окрашиванием станет лучшим выбором для женщин старше 50 лет.
Волнистый боб на темных волосах с карамельными бликами
Такое сочетание создает мечтательный, романтический образ.
Боб длиной до ушей на светло-каштановых волосах
Этот тандем отлично подходит для дам, которые хотят быть больше блондинками, чем брюнетками.
Прическа длиной до подбородка с песочно-коричневым окрашиванием
Такую стрижку стоит выбрать обладательницам квадратной формы лица, чтобы округлить и сделать черты мягче.
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