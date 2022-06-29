Медово-коричневый французский боб и пепельно-коричневый балаяж: стильные идеи коротких стрижек для светло-каштановых волос

Светлые каштановые локоны отлично сочетаются с короткими стрижками типа пикси или боба. Подобный образ не требует особого ухода, подходит практически для всех типов волос и форм лица. И далее вы найдете несколько стильных идей коротких стрижек с интересным светло-каштановым окрашиванием.

Тупой боб с длиной до шеи

Тупой боб с длиной до шеи (главное фото, слева) отлично подходит для тонких каштановых волос. Эта стрижка придает дополнительный объем локонам и подчеркивает их блеск.

Короткая стрижка

Со светло-коричневым цветом волос лучше сочетается короткая стрижка, которая подчеркивает текстуру локонов.

Длинный боб со светлыми прядями

Длинный боб со светлыми прядями выглядит стильно и смело.

Стрижка для волнистых волос с бежево-коричневым омбре

Такое сочетание отлично подчеркивает красоту глаз, делая взгляд более глубоким и пронзительным.

Пепельно-коричневый балаяж на коротких волосах

Пепельно-коричневый балаяж выглядит потрясающе, особенно на коротких волосах. Но такое окрашивание нуждается в тщательном уходе, и, чтобы поддерживать свежесть прически, понадобится посещать салон каждые 6-8 недель.

Вьющиеся каштановые волосы со светлыми прядями

Чтобы сделать образ более стильным и выразительным, осветлите несколько прядей, как на главном фото справа.

Грибовидно-коричневый цвет с текстурированным бобом

Грибовидно-коричневый цвет сделает текстурированный боб еще более уникальным.

Бронзово-каштановый цвет с удлиненным бобом

Светло-коричневый оттенок омбре придает блеск и движение волосам. Такое окрашивание подходит и для коротких стрижек.

Короткая многослойная стрижка с фиолетовыми бликами

Фиолетовые блики придают необычный вид каштановому цвету волос. Такое окрашивание идеально подходит для короткой стрижки.

Омбре на волнистом бобе

Омбре на светло-коричневых волнистых волосах выглядит естественным и солнечным. Такой стиль отлично подходит тем, кто не любит тратить время на частое посещение салона.

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Боб на рыжевато-коричневых вьющихся волосах

Сочетание боба с рыжеватыми вьющимися волосами выглядят шикарно и игриво.

Боб с мягкими волнами

Такое сочетание идеально подходит обладательницам светлых волос, которые хотят стать брюнетками, но не готовы перекрашиваться в черный цвет.

Короткий боб на светло-коричневых волосах

Если вы никогда раньше не красили волосы, то попробуйте светло-коричневый цвет с солнечными бликами.

Прямой боб

Прямой боб на коротких волосах выглядит блестящим и объемным. Такое сочетание дополняет как теплые, так и холодные тона кожи.

Стрижка до подбородка с волосами цвета бронзы

Стрижка в сочетании с мелированием цвета бронзы выглядит дерзко, стильно и при этом женственно.

Взъерошенная карамельно-коричневая пикси

Эта стрижка в сочетании с карамельно-коричневым окрашиванием станет лучшим выбором для женщин старше 50 лет.

Волнистый боб на темных волосах с карамельными бликами

Такое сочетание создает мечтательный, романтический образ.

Боб длиной до ушей на светло-каштановых волосах

Этот тандем отлично подходит для дам, которые хотят быть больше блондинками, чем брюнетками.

Прическа длиной до подбородка с песочно-коричневым окрашиванием

Такую стрижку стоит выбрать обладательницам квадратной формы лица, чтобы округлить и сделать черты мягче.