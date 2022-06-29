 

Кому война, кому мать родна — Junge Welt выяснил, кто больше всех нажился на конфликтах по всему миру

29.06.2022, 16:51, Разное
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Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал список стран, которые больше всего заработали на поставках вооружения в период с 2015 по 2020 год, пишет junge Welt. Самыми главными импортёрами с отрывом стали Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Основными экспортёрами — США, Великобритания и Франция, отмечает немецкое издание.


AP

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал базу данных с 500 оборонными предприятиями, которые больше всего заработали на войнах по всему миру, пишет junge Welt.  В период с 2015 по 2020 годы было зафиксировано приблизительно 1400 поставок боевой техники. Самыми главным покупателями с отрывом стали Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Война в Йемене вообще стала «настоящим Эльдорадо для оборонной промышленности», отмечает автор статьи Ральф Вурцбахер. Также в списке основных импортёров фигурируют Индонезия, Египет, Индия и Ирак.

Главными же экспортёрами стали США, Великобритания и Франция, продолжает издание. Но и Германия активно во всём этом участвует. К примеру, немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft поставила в ОАЭ четыре танковых тягача, Rheinmetall — 12 бронетранспортёров Fuchs в Кувейт, а Thyssen-Krupp — четыре фрегата в Египет. «Никаких поставок немецкого оружия в зоны боевых действий» — чёрта с два», — констатирует junge Welt.

При этом в своих собственных отчётах об оборонном экспорте Берлин предпочитает не называть конкретные предприятия и типы боевых систем. Но в списках SIPRI все «выгодоприобретатели от убийств» названы по имени. В том числе и благодаря расследовательской деятельности двух НКО Facing Finance и Urgewald, находящихся в Берлине. Они специализируются на защите прав человека и окружающей среды. Эти организации расписали всю цепочку поставок: от этапа разработки до отправки готовых боевых систем. Впрочем, в подсчётах не были учтены войны, которые ведутся с мандатом Организации Объединённых Наций, так что данные по Афганистану, Сирии и Мали не вошли в документ.

Оборонная промышленность также усердно пытается подправить свой испорченный имидж с помощью российско-украинского конфликта, отмечает junge Welt. По словам представителей НКО Urgewald в Брюсселе сейчас ведётся «активное лоббирование» за то, чтобы классифицировать оборонную промышленность как социальную и экологичную. Исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой безопасности и оборонной промышленности (BDSV) Ханс Кристоф Атцподиен утверждает, что безопасность — это «мать экологичности», ведь «без безопасности невозможно добиться экологичности». Это «очень неприятная и опасная дискуссия», подчеркнули в НКО. 



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