 

«Вашим вином торговал ещё Риббентроп»: Россия ограничивает импорт алкоголя из США и ЕС

29.06.2022, 16:32, Разное
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Союз виноделов России (СВР)
призвал правительство запретить импорт алкоголя из недружественных стран. Особое
внимание специалисты предложили обратить на вина из Франции, Австралии и США – импортом
напитков из этих стран в 20-е годы прошлого века занимался осуждённый на
Нюрнбергском трибунале будущий министр иностранных дед нацистской Германии
Иоахим Риббентроп:

«Мы требуем незамедлительно
остановить поставки вина и крепкого алкоголя из государств, которые ввели
незаконные санкции против нашей страны. Хотим напомнить, что сто лет назад этим
вином торговал фашистский преступник Риббентроп, который несёт личную ответственность за
развязывание Второй мировой войны. Платя сегодня за эти напитки полновесным
рублём, мы поддерживаем НАТОвскую военщину», – заявил глава СВР Всеволод Мухин.

По оценкам экспертов, в случае
запрета на импорт вина из ЕС и США местные производители потеряют до трети
своих доходов. При этом российские виноделы готовы до конца года удвоить объёмы
выпускаемой продукции:

«Вина Краснодарского края,
Крыма и Кавказа ничем не уступают напиткам из Италии или Франции. Напротив, на
Западе всё активнее используют химию при их производстве, а отечественные виноделы
готовы предложить натуральные и вкусные напитки», – заявил заместитель главы
Роскачества Павел Голубь.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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