Витамины круглый год: сушка для фруктов и овощей Starwind SFD0501

Устройство подойдет тем, кто заботится о здоровье, ведь после дегидратации продукты сохранят в себе большую часть полезных свойств и будут храниться в течение длительного времени.

За счет мощности в 400 Вт действие сушки равномерно распространяется сразу на 5 вместительных поддонов габаритами 29,5 х 3,2 х 29,5 см, которые уже идут в комплекте. Температура для высушивания продуктов постоянно поддерживается на 70С°, чтобы обеспечить идеальный результат приготовления.

Встроенный термостат будет контролировать поддержание температуры на протяжении работы Starwind SFD0501. Интуитивно понятное управление обеспечено за счет одной кнопки, расположенной на передней панели сушки для овощей и фруктов.

Благодаря компактным размерам устройство не займет много места и поместится даже на маленькой кухне, а через прозрачную крышку можно наблюдать за процессом приготовления. Также пользователей порадует стильный дизайн сушки, который идеально впишется в любой интерьер.

Превратите процесс создания заготовок в настоящее удовольствие!

Натуральные закуски и десерты круглый год с сушкой для овощей и фруктов Starwind SFD0501.