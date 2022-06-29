Скандалы: Эксперт объяснил причины участившихся прорывов труб и провалов дорожного покрытия в Петербурге

В Санкт-Петербурге остается актуальной проблема прорыва труб теплосетей и провалов в дорожном покрытии, что приводит к порче имущества и даже гибели горожан

Петербуржцы считают, что данная ситуация стала прямым результатом бесхозяйственности чиновников администрации губернатора Александра Беглова. Активисты движения «Петербург – Город перемен» напомнили о многочисленных провалах в дорожном покрытии в разных районах Северной столицы, которые наблюдаются с конца весны. Авторы посвященного проблеме видеоролика с иронией предполагают, что, возможно, это «обещанные Смольным новые вестибюли метро». В качестве примера можно привести такие ямы на улице Чайковского и в Большом Казачьем переулке, где дорожное покрытие «поглотило» иномарку и сварило автомобиль в кипятке.

От подобных инцидентов, отмечают активисты, не застрахован никто. Стабильные провалы – это постоянное явление, когда властям города не до решения проблем. А причина сложившейся ситуации банально проста – под землей рвутся гнилые трубы, которые заложили еще в 1967 году, и по нормативам их надо менять каждые двадцать лет, но городским властям до этого, по всей видимости, дела нет.

«Чаще всего, конечно же, это либо плохой материал, либо какая-то техногенная авария, при которой происходит прорыв. Вопрос геологической разведки. Плохое планирование постройки дорожного полотна в рамках сложившихся ситуаций с точки зрения геологической разведки и местности», – считает автоюрист Антон Трошанов.

Стоит отметить, что случаи провалов дорожного покрытия и прорывов труб приводят не только к порче имущества, но и к гибели петербуржцев, как это произошло при попадании машины в яму с кипятком на улице Лени Голикова. Жители Северной столицы считают, что ответственность за происходящее лежит не только на чиновниках городской администрации, но и лично на губернаторе Петербурга Александре Беглове. Пользователи Сети отмечают, что многочисленные провалы и прорывы стали прямым результатом бесхозяйственности ответственных лиц.

Некоторые пользователи указывают на необходимость регулярных проверок труб, особенно таких старых, но для этого городу нужен «настоящий хозяин», а команда губернатора Беглова в сложившейся ситуации демонстрирует либо неспособность, либо нежелание оперативно решать актуальные городские проблемы.

Ранее СМИ писали , что дальнейшее игнорирование подведомственными Смольному структурами проблем некачественного ремонта дорог в Санкт-Петербурге может привести к росту количества дорожно-транспортных происшествий, ведь состояние покрытия автомагистралей является одним из ключевых факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Однако темпы восстановления изношенного асфальтового покрытия общего пользования и труб теплосетей на сегодняшний день остаются в Северной столице довольно низкими.

Илья Крупицин