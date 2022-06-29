 

Средиземноморская диета помогает пожилым дольше оставаться бодрыми

29.06.2022, 15:20, Разное
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Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что средиземноморская диета может предотвратить старческую слабость и сделать жизнь человека более активной. Исследование было опубликовано в Американском журнале клинического питания. Этот тип питания богат оливковым маслом, орехами, бобами, рыбой, морепродуктами, фруктами и овощами, а также умеренным потреблением вина, но при этом отличается низким содержанием молочных продуктов и красного мяса.

Дряхлость, то есть состояние повышенной уязвимости в результате снижения функции многих физиологических систем, затрагивает 10-15% пожилых людей и приводит к различным проблемам со здоровьем. Хотя общие преимущества средиземноморской диеты хорошо известны, ее роль в уменьшении слабости у пожилых людей оставалось неясной. 

В исследование принимали участие 2384 здоровых взрослых. В течение 11 лет их оценивали на предмет средиземноморского режима питания и потребления антиоксидантов (витаминов C, E и общего количества каротиноидов) в сочетании с оценками слабости. Каждая единица более высокого балла по шкале средиземноморской диеты (т. е. более высокая приверженность средиземноморской диете) снижала вероятность слабости на 3%.

Причем более высокое потребление каротиноидов (антиоксидант, обычно встречающийся в ярко окрашенных фруктах и ​​овощах) имело самую сильную связь со снижением вероятности развития слабости в среднем и пожилом возрасте. «Увеличение потребления ярко окрашенных фруктов и овощей, богатых каротиноидами, а также другими биологически активными соединениями, может в конечном итоге повлиять на здоровье пожилых людей», — сказал доктор Шивани Сахни, старший автор исследования.

Ранее американским ученым удалось установить молекулярный механизм, лежащий в основе отмечаемого ранее антиракового эффекта средиземноморской диеты, а испанским — выявить его положительное влияние на сохранность когнитивных способностей у пожилых людей.



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