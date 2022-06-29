 

Из-за переизбытка гаджетов уже скоро могут обвалиться цены на смартфоны

29.06.2022, 15:00, Разное
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Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время цены на смартфоны могут обвалиться во всем мире. Однако для российских потребителей ситуация может оказаться несколько иной.
Развитие производства «умных телефонов» в последние гоны стало одним из наиболее быстро растущих. Выпуск все более модернизованных устройств, а также появление новых производителей привело к большому расширению ассортимента. Все это повлияло и на ценники на гаджеты, так, они уже в ближайшие месяцы могут стремительно обрушиться.

Уже первая половина текущего месяца показывает низкие результаты статистики реализации устройств. Также отмечается настоящий переизбыток произведенных товаров, которыми рынок уже просто перенасыщен, приобрести можно телефон на любой кошелек и запросы на дизайн или функционал. Кроме того, на стоимость аппаратов влияет и осложнение геополитической ситуации в мире и инфляция, которая в ряде регионов превысила ожидания. Из-за этого, предполагают специалисты IT-сферы, уже в августе торговые сети мира могут опустить цены на смартфоны.

Только на складах такого гиганта производства из Южной Кореи, как Samsung, собралось порядка 50 миллионов непроданных аппаратов, и это только смартфоны линейки Galaxy. Однако для российских потребителей подобная ситуация может оказаться не настолько весомой. Из-за того, что большинство технологических корпораций покинули территорию РФ, то ожидать падения цен на смартфоны не приходится. В основном, девайсы привозят в страну в соответствии со схемой параллельного импорта, а значит, ценники наоборот могут даже повыситься.

Источник: www.cnews.ru



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