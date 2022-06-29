Да похороните уже его! – Личное мнение

Оказывается, исполнителя Пьера Нарцисса до сих пор не похоронили. По плану с ним хотели попрощаться в Москве бывшая жена и дочь, а потом отправить самолётом на родину — в Камерун.

Где и предать земле.



Фото: Соцсети

Однако церемония прощания была назначена и перенесена. Затем снова назначена и снова перенесена. Теперь она должна пройти завтра, но непонятно, состоится ли.

Что вообще происходит?

По словам бывшей жены, родственники опасаются, что покойного похоронят в России. Посольство Камеруна, естественно, исполняет волю родственников, как и положено по закону.

Человек — точнее, покойный — тем временем лежит в морге уже какой день.

В конце концов, что важнее — попрощаться или уже предать тело земле?

Нет, я прекрасно понимаю, что могут быть и конфликты родственников — всякое в жизни бывает. Но проявить уважение к ушедшему близкому — это важный моральный долг.

Дорогие родственники, прекратите устраивать всякое-разное! Похороните уже человека, хватит ему лежать в морге!

Согласны?

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