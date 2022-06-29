 

Мнение: Доллар – 50

29.06.2022, 12:00, Разное
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Доллар – 50.
Время "откупаться" близится.

Источник: Colonel Cassad



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