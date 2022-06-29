 

Не для слабонервных: Страшная болезнь изъела тело измученной Королевой

29.06.2022, 11:45, Разное
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В последнее время артистка чересчур откровенно общается со своими поклонниками в социальных сетях. Накануне певица показала свою фигуру без прикрас, случайно оголив интимные места. А еще Наташа Королева решилась рассказать про страшную болезнь, которая, судя по снимкам, можно сказать, изъела ее тело.

Звезда российской эстрады опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлела живот и спину, покрытые красными жуткими пятнами – в общем, зрелище не для слабонервных. “Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле”, – прокомментировала снимок артистка.

Как оказалось, супруга Тарзана долгое время мучалась из-за крапивницы. А ведь зудящие волдыри на коже действительно приносят страшный дискомфорт. Но, как оказалось, спустя годы Наташа Королева нашла некий чудодейственный способ борьбы с недугом. Какой-то “натуральный рецепт”, которым пользуется артистка, позволяет ей наслаждаться жизнь даже в этот острый период.

Очевидно, что среди поклонников есть те, кто тоже страдает от крапивницы. К артистке обратились за советом по поводу борьбы с аллергическим заболеванием. Наташа Королева оказалась не жадной и пообещала поделиться чудодейственным рецептом – но лишь с теми, кто заплатит деньги за ее новый марафон.



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