 

Не короткие, но и не длинные: подбираем модную стрижку длиной до ключицы

29.06.2022, 11:35, Разное
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Волосы длиной до ключицы являются универсальным вариантом. Их можно уложить разными способами. Они подходят для любого возраста и типа лица. В статье мы расскажем о нескольких идеях модной стрижки длиной до ключицы. Вы можете выбрать тот вариант прически, который вам к лицу.

Свободные волны и челка

Стрижка средней длины хорошо смотрится со свободными волнами и челкой. Это простой и красивый вариант.

С густой челкой

Волосы длиной до ключицы в сочетании с густой челкой подходят женщинам с пышной шевелюрой. Они могут выглядеть несколько тяжелыми, поэтому их лучше приподнять с помощью мусса.

Небрежные волны

Эта стрижка идеально подходит женщинам с волнистыми волосами. Если у вас от природы прямые пряди, то вы можете создать небрежные волны, используя спрей с морской солью.

Волнистые слои и челка

Эта прическа сделает ваш образ кокетливым, но элегантным. Волнистые слои в сочетании с челкой подойдут к любой форме лица.

Тупой боб длиной до ключицы

Тупой боб длиной до ключицы выглядит дерзко и экстравагантно. Эта прическа идет женщинам с тонкими волосами. Она помогает создать иллюзию густой шевелюры.

Пляжные волны

Пляжные волны придают современный вид классической стрижке длиной до ключиц. Их можно легко создать с помощью щипцов. Чередуйте направление каждого локона (один к лицу, один от лица).

Тонкие волосы со слоями

Стрижка со слоями подходит обладательницам тонких волос. Она делает шевелюру более густой и объемной.

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Прямой длинный боб с короткой челкой

Это отличный вариант для тех, кто хочет придать бобу немного остроты. Такая стрижка особенно красиво смотрится на светлых волосах. Чтобы сделать свой облик более оригинальным и необычным, вы может покрасить челку в светлый, но яркий цвет.

Рваные слои

Рваные слои сделают вашу прическу мягкой и текстурированной. Такая стрижка особенно красиво смотрится на каштановых волосах. Она придаст вам больше стиля и визуально омолодит.

Редкая челка

Если у вас тонкие волосы, то попробуйте сделать редкую челку. Она лучше всего смотрится на волосах средней длины.

Заключение

Волосы длиной до ключицы позволяют экспериментировать со стрижками и укладками. У вас будет возможность подобрать вариант, соответствующий вашему вкусу и стилю.



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