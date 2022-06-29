 

ЮНЕСКО включила гараж-ракушку в список всемирного культурного наследия

29.06.2022, 11:32, Разное
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ЮНЕСКО включила гараж-ракушку в список всемирного культурного наследия. В организации отметили весомый вклад таких сооружений в создание уникального архитектурного облика городов СНГ, а также назвали эту конструкцию «фантастически функциональной».

В пресс-релизе организации говорится, что «ракушка» за последние 50 лет стала домом для миллионов автомобилей, а иногда и для их владельцев.

Благодаря своей изящности и миниалистичности, конструкция идеально вписывается в любое городское пространство и дополняет его. Функционал гаражей-ракушек позволяет успешно решать дефицит парковочных мест в урбанистической среде и городах будущего.

Эксперты ЮНЕСКО проанализировали российский опыт использования ракушек и пришли к выводу, что такие гаражи идеально подойдут и другим мегаполисам в разных частях света, таким как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Дели, Токио.

– Одна ракушка требует гораздо меньше вложений чем одно парковочное место в подземном паркинге. Кроме того, к таким гаражам не требуется подведения электричества и водопровода, а сама ракушка может быть сделана из фактически из любых материалов, в том числе низкого качества. Это делает доступным её возведение в странах со слабо развитой экономикой, – считает представитель одной из ведущих мировых градостроительных корпораций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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