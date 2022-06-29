«Корпорации хотят видеть вас бездетными» – Fox News объяснил, почему американские фирмы платят за аборты

Решение Верховного суда США о том, что аборты не являются конституционным правом, вызвало ярость у сторонников Демократической партии, а крупнейшие американские компании заявили, что будут платить своим сотрудницам за сделанные аборты, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, причина в том, что бездетную рабочую силу проще и дешевле эксплуатировать, однако многие американцы не понимают этого и бездумно повторяют пропаганду «глобального капитализма».

Итак, что же это? Отчего мысль о рождении детей вызывает у этих людей такой гнев? Откуда такое отношение? Оказывается, оттуда же, откуда Демократическая партия теперь перенимает отношение ко всему остальному — напрямую от американских корпораций.

Корпоративная Америка хочет видеть вас бездетными, и это серьёзная перемена. Сто лет назад крупные компании строили жильё для семей своих сотрудников, а затем и школы, и библиотеки, чтобы их дети получали образование. Это было гуманно, но в те времена это казалось ещё и разумным деловым подходом. Если вам нужны были работники, на которых вы могли бы рассчитывать, вам приходилось заботиться о них и об их потомстве.

Но со временем это стало дорого. Сотрудники с семьями требовали более высоких зарплат, чтобы содержать своих детей, и во многих случаях они создавали профсоюзы, чтобы добиться повышения зарплат. Итак, труд сильно подорожал.

В ответ на это корпоративная Америка разработала новую модель — нанимать незамужних женщин. Во многих крупных компаниях, в том числе в традиционно мужском банковском секторе, молодые женщины теперь составляют большинство новых сотрудников. И можно понять почему. Они прилежны и надёжны. Как правило, они верны компаниям, в которых работают. Единственный минус приёма на работу молодых женщин заключается в том, что они могут забеременеть.

Вот уж чего вам не хочется, если вы руководите отделом кадров в Citibank! Дети делают медицинскую страховку дороже. Хуже того, они зачастую отвлекают внимание сотрудницы: большинству молодых мам представляется, что важнее уложить собственных детей спать, а электронные письма, поступившие после окончания рабочего дня, могут и подождать. Это громадная проблема для крупных компаний, поэтому у них есть очень сильная мотивация, чтобы предотвратить появление детей у своих работников.

Конечно, они не могут говорить это вслух. Это было бы слишком откровенно: «Отдайте нам лучшие годы вашей жизни, а взамен мы будем платить вам, по сути, прожиточный минимум для того городского адища с завышенными ценами, где находится наш офис. И мы заберём у вас единственное, что могло бы дать вашему существованию смысл и радость в среднем возрасте, — детей. Вот сделка, которую мы предлагаем».

Именно такую сделку они и предлагают. Но они не могут об этом заявлять. Слишком похоже на эксплуатацию — а это и есть эксплуатация! — ничем не лучше того, как когда-то обходились с четырнадцатилетними девочками хлопкопрядильные фабрики.

Поэтому вместо того, чтобы высказать эту правду, корпоративная Америка использует язык созданного ею общественного движения — феминизма, чтобы представить такую систему как нечто прогрессивное и освободительное: «Борись с патриархатом! Сделай аборт! Это не имеет отношения к снижению наших затрат на рабочую силу, честное слово!» Но, конечно же, это имеет прямое отношение к снижению их затрат на рабочую силу.

По всей стране они продвигают этот довод: аборт как освобождение. Многие из крупнейших американских компаний теперь платят сотрудницам, чтобы те делали аборты, платят за прерывание беременности. В их числе: Microsoft и Apple, Facebook*, Yelp, Netflix, Comcast, Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan, Nike, Starbucks и так далее. Dick’s Sporting Goods предлагает сотрудницам до 4000 долларов, если они сделают аборт. Предлагает ли компания такую же сумму тем сотрудницам, которые хотят рожать? Редакторам Breitbart стало интересно, и они задали этот вопрос Dick’s Sporting Goods. Но компания даже не ответила. Так что ответ ясен.

Поразительно то, что так много американцев, которые должны бы быть умнее, купились на всё это. Итак, какой-то бухгалтер в бездушном акционерном обществе пришёл к заключению, что роботы без личной жизни — дешевле как рабочая сила. Вот что произошло. Но вместо того чтобы сомневаться или сопротивляться, среднестатистический выпускник колледжа, слушающий NPR (Национальное общественное радио США. — ИноТВ), энергично и тупо кивает в знак согласия. И потом впадает в совершеннейшую истерику, когда кто-то высказывает предположение, что можно жить и по-другому, что воспитание собственных детей может быть — по крайней мере теоретически — более стоящим жизненным выбором, чем ежедневные поездки в трущобу на общественном транспорте с целью выцарапать себе место менеджера среднего звена в Deutsche Bank.

Но сама мысль об этом, о том, чтобы отказать Deutsche Bank в пользу рождения новой жизни, вгоняет этих людей в бешеную ярость. Выбрать семью, а не службу глобальному капитализму? Заткнитесь, это отвратительно!

Дата выхода в эфир 27 июня 2022 года.

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