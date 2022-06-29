 

В подмосковном Одинцово поймали распространителя героина

29.06.2022, 10:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В селе Жаворонки Одинцовского горокруга правоохранители задержали 22-летнего парня, которого подозревают в распространении героина. Во время обыска, как сообщают “Вести Подмосковья”, при нем обнаружили 10 свертков с наркотическим веществом. Общий вес составил порядка полутора килограммов.

По словам задержанного, он планировал разложить наркотики по тайникам в районе Одинцово. Теперь молодому человеку грозит срок. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, полиция возбудила уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.21 / Мнение: Разветвленная сеть

02.05.21 / Принцессе Шарлотте 6 лет: новый портрет и интересные факты

06.08.20 / Для противодействия пропаганде гомосексуализма в России запретят настроечные телевизионные таблицы

15.02.21 / Лиза Арзамасова и Илья Авербух поделились ранее не опубликованным фото со свадьбы

17.12.21 / Украинцев призвали отказываться от православного Рождества ради борьбы с Россией

12.03.21 / Российские наемники в схватке великих держав: стратегические супермены или слабое звено?

16.08.21 / Вакцинный фашизм собирает свою жатву: 94-летний ветеран труда не прожил и 7 месяцев после укола “Спутником”

21.06.21 / Ничего хорошего из этого не выйдет: с какими мужчинами даже не стоит начинать строить отношения

10.03.22 / Мнение: Отлучение от церкви

19.05.22 / Bloomberg – британские власти используют украинский кризис для политического пиара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика