Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость

Теперь россиянам придется столкнуться с небольшими изменениями. Как сообщает РИА ФАН, основным нововведением является прекращение приема заявлений на бумажных носителях по почте. По старому порядку заявитель мог подготовить все документы, заверить их у нотариуса и отправить через ближайшее почтовое отделение. Теперь такая норма перестает действовать из-за своей невостребованности у граждан.

По наблюдению юриста Михаила Паюшина, подобный порядок совершенно утратил свою актуальность после того, как заявления в Росреестр стало можно подавать через МФЦ – пишет VSE42.ru. Такие центры для удобства россиян расположены по всей стране. Их сотрудники принимают документы от заявителей, а затем сами переводят их в электронный вид для отправки в ведомство.

Как сообщают “РИА Новости”, после вступления в силу нового порядка россияне как и прежде могут подавать документы в электронном виде на сайте Росрееста или на портале госуслуг. С бумажными заявлениями на регистрацию прав можно все также лично прийти в Росреестр или же обратиться в МФЦ.

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