Протестировано и одобрено кошками: как с легкостью сделать игрушки с кошачьей мятой

Кошки обожают кошачью мяту. Эта трава вызывает у них прилив сил и подъем настроения. При этом она абсолютно безопасна для здоровья животных. В статье мы поделимся с вами интересным и несложным DIY проектом. Вы узнаете, как с легкостью можно сделать игрушки для кошек с этой душистой травой. Они уже протестированы и одобрены пушистыми питомцами!

Что вам понадобится

Подготовьте следующие материалы для работы:

выкройку; кусочки фетра; нитки; иголку; ножницы; зеленый шнур; сушеную кошачью мяту.

Дополнительно вам может понадобиться лента, пряжа и зигзагообразная тесьма. Эти материалы должны быть зеленого цвета.

Вырезаем заготовки из ткани

Выкройки для создания игрушек с кошачьей мятой можно найти в Сети. Вы можете сохранить их, а затем распечатать.

Начните работу с вырезания фигурок из выкройки.

Вырежьте два квадрата из фетра, достаточно больших для выкройки игрушки, которую вы хотите сделать.

Если вы делаете лист или цветок, отрежьте кусок зеленого шнура длиной 10 см.

Если вы решили изготовить морковь или репу, вырежьте по 3 куска ленты и тесьмы “зигзаг” длиной 10 см.

Сложите вместе 2 кусочка фетра одного цвета. Приложите к ним форму. Аккуратно вырежьте из ткани заготовки, строго следуя контуру шаблона.

Сшиваем

Проденьте в иглу двойную нитку. Если вы изготавливаете лист, то прошейте жилки с одной стороны заготовки.

Используйте бегущую строчку для средней жилки и одну прямую строчку для боковых прожилок.

Сложите 2 фетровые формы вместе и вставьте иглу между слоями, примерно в 3 мм от края ткани. Протяните иголку до конца. Это приведет к тому, что начальный узел окажется внутри игрушки.

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Теперь прошейте изделие по внешнему краю простым стежком. Остановитесь, когда до конца останется около 3 см. Пока не обрезайте нить.

Наполняем кошачьей мятой

Чайной ложкой насыпьте сушеную кошачью мяту в игрушку. Не забудьте оставить достаточно свободного места, чтобы зашить оставшуюся часть края.

Пришиваем шнур и закрепляем края

Если вы делаете лист или цветок, то возьмите отрезанный кусочек шнура (длиной около четырех дюймов) и вставьте его конец примерно на 1,2 см в игрушку. Он должен располагаться рядом с тем местом, где вы сделали самый первый стежок. Шнур сбудет имитировать стебель.

Если вы делаете репу или морковь, то добавьте кусочки зеленой ленты и зигзагообразной тесьмы. Разместите их так, как вы хотите. Проведите несколько прямых стежков через все слои, чтобы удержать их на месте. Это значительно упростит пришивание “листьев” к игрушке.

Завершите сшивание краев. Когда вы дойдете до шнура (или пучка листвы), прошейте его пару раз, чтобы закрепить.

Завяжите нитку узлом на обратной стороне игрушки, затем проденьте иглу через середину изделия и выньте. Обрежьте нить близко к ткани.

Взбейте готовую игрушку, чтобы равномерно распределить кошачью мяту.

Заключение

Этот несложный DIY проект не потребует от вас хорошего владения навыками шитья. Он настолько прост, что с ним сможет справиться любой человек, желающий побаловать своего питомца приятной и веселой игрушкой.