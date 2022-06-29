Как быстро изменить свой имидж: 10 способов сделать модную челку на длинных волосах

Длинные волосы выглядят красиво и женственно. Вы можете сделать свой образ еще более привлекательным, если добавите к нему челку. Такая прическа визуально омолаживает и выглядит стильно. В статье мы расскажем о 10 способах сделать модную челку на длинных волосах.

Прямая челка

Прямая челка – классический и универсальный вариант. Она подходит к большинству типов лица. Вы можете носить ее как с распущенными прядями, так и с волосами, собранными в пучок или хвост.

Длинная челка с боковыми прядями

Еще недавно были популярны короткие челки. Но сейчас они уже постепенно уходят в прошлое. Чтобы оставаться в тренде, попробуйте сделать длинную челку. Если вы носите гладкую прическу, то выпустите несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо.

Челка длиной до глаз

Если такой стиль не доставляет вам неудобств, то попробуйте носить челку длиной до глаз. Попросите парикмахера сделать некоторые ее части более короткими.

С завитыми кончиками

Если длинная прямая челка вам мешает, и вы хотели бы приподнять ее над бровями, то попробуйте слегка завить ее кончики. Это придаст вашим волосам больше движения.

С удлинением по бокам

Челка с постепенным удлинением по бокам очень удобна. Она не будет падать вам на глаза. Такой вариант идеально подходит для женщин с овальным лицом.

Тонкая челка

Если у вас тонкие волосы, то попробуйте сделать редкую челку. Она состоит из нескольких прядей. На ее фоне ваша шевелюра будет казаться более густой.

Укороченный вариант

Вы можете выбрать укороченную челку в форме дуги. Ее удобно носить, так как она не доходит до глаз. Такой вариант прически визуально убавляет возраст. Он хорошо сочетается с легкими волнами на волосах.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Пряди надвое

Челка с прядями, разделенными на две части, сделает ваш образ молодым и стильным. Она отлично сочетается с длинными прямыми волосами. Такой вариант прически придает шевелюре больше движения. Он подходит к любой форме лица.

Челка-шторка

Это самый популярный и модный тип челки. “Шторка” остается в тренде уже несколько сезонов. Она красиво спадает со лба и делает круглое лицо более тонким. Этот вариант челки не требует частой коррекции и сложного ухода.

Челка, раздвоенная пополам

Челка, раздвоенная пополам, обычно сочетается с прямым пробором. Она эффектно обрамляет лицо и удлиняет его овал. Ее можно комбинировать как с прямыми, так и с вьющимися волосами. Особенно гармонично она сморится с рваными кончиками прядей.

Заключение

Попробуйте изменить свой привычный имидж с помощью челки. Она делает лицо более миловидным, молодым и свежим.