«Россияне прекратили деградировать» – Белый дом изучает возможность возвращения американских кинопрокатчиков в Россию

Крупнейшие американские кинопрокатчики и стриминговый сервис фильмов Netflix могут вернуться в Россию уже осенью, сообщает источник CNN, лично участвовавший на заседании в Белом доме с участием ЦРУ по вопросам развращения российской молодёжи.

Собеседник телеканала рассказал, что в ходе собрания был заслушан доклад, в котором приводятся результаты социологических исследований, проведённых в России в начале июня среди лиц в возрасте от 16 до 30 лет. Из них следует, что российская молодёжь не сильно опечалена уходом из страны американских компаний, а более половины респондентов вместо голливудских фильмов смотрят отечественные.

Также разведке удалось выяснить, что в рунете активно распространяется пиратский контент – все предыдущие усилия по защите авторского права обнулены. Все эти факторы наносят материальный ущерб американским компаниям и дальнейшим планам Вашингтона по реализации программы, направленной на снижение интеллектуального уровня российской молодёжи.

– Часть их фильмов – это плагиат наших с переносом на русскую действительность, но возвращается и советское кино, популяризировавшее дух коллективизма и ненавистные нам общечеловеческие ценности, – заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс. – Ещё вчера русские подростки смотрели «Супермена», пускали слюни и забывали таблицу умножения, но теперь они все строем идут в кинотеатры на «Чапаева» и «Мимино». Если не переломить эту тенденцию, через пару лет мы просто не сможем воспитать в России представителей пятой колонны для совершения цветной революции.

По итогам заседания было поручено провести идеологическую работу с представителями Universal, Warner Bros, Sony, Paramount, Disney с целью их возвращения на российский рынок. Стриминговому сервису Netflix из-за санкций против российских банков поручено организовать бесплатный доступ с территории РФ ко всему своему контенту.

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