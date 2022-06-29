Легендарное Лох-Несское чудовище может быть пришельцем из параллельной Вселенной

Эксперты долго размышляли об истинной природе и местонахождении Лох–Несского монстра, и теперь один из них заявил, что легендарный зверь может жить в параллельной Вселенной.

С момента его первого наблюдения в Шотландии в мае 1933 года, когда газета Inverness Courier сообщила, что местные жители видели «огромное животное, катающееся и ныряющее на поверхности», загадочный зверь с тех пор покорил мир. Но так никто и не смог доказать, что возможный водяной зверь был реальным.

Рон Холлидей сказал: «Ученые предположили, что могут быть другие вселенные. И каким-то образом наш мир взаимодействует с этими другими мирами через порталы. Вместо Лох-Несского монстра люди могли видеть динозавра, который существовал в прошлом».

«Они могут видеть что-то, что выглядит очень огромным, но на самом деле оно не находится в нашем мире. Это явление может относится к таким аномалиям, как наблюдения НЛО».

72-летний Рон добавил: «Некоторые люди обладают экстрасенсорными способностями, а другие – нет. Возможно, что некоторые люди могут входить в эти порталы, не осознавая этого, тогда они могут видеть эти вещи. Это всего лишь предположение. Но, на мой взгляд, это дает объяснение целому ряду паранормальных явлений».

Эта теория отличается от той, которая появилась в СМИ несколько недель назад. Ученые предположили, что мифическое существо на самом деле – обычная огромная лягушка.

В 2005 году команда из американской компании SeaTrepid Inc провела полное глубоководное сканирование озера в надежде найти таинственную Несси. Но они нашли лягушку, живущую на глубине 325 футов под водой.