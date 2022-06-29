Кто затопил подводную лодку “Курск”? 10 фактов о таинственной гибели АПЛ К-141

Трагедия подводной лодки АПЛ К-141 “Курск” случилась 12 августа 2000 года в 175 км от Североморска. Утром 13 августа вся страна с ужасом и скорбью узнала об обнаружении лодки на глубине 108 метров в Баренцевом море. Море унесло жизни 118 человек. Первоначальная версия о моментальной гибели экипажа не подтвердилась, 24 члена команды находились в другом отсеке. Люди умирали в течение 7-8 часов, задыхаясь окисью углерода.

Версия гибели подлодки “Курск” от американского режиссера

За экранизацию истории взялся режиссер из компании Люка Бессона, снявшего множество популярных кинолент. Премьера кинофильма – неплохой повод вспомнить, что же было на самом деле. К тому же, всплыло множество фактов, которые до сих пор не были обнародованы. Итак, вот 10 шокирующих фактов о гибели подводной лодки Курск и о событиях, с этим связанных.

Кто затопил подводную лодку Курск. 10 фактов о таинственной гибели АПЛ К-141 КурскВсе что осталось от легендарной подлодки

Внезапный визит в Москву главы ЦРУ

Официальные источники объявили о том, что визит был давно запланирован и ничего особенного в себе не несет. Однако, в графике должностного лица встречи не было.

Интересное интервью Президента журналисту Л. Кингу

Резонанс от встречи главы государства с американским публицистом огромен. Главная тема интервью: «Что стало причиной гибели?», ответ: «Она утонула….». И на этом все? До сих пор непонятна мимика первого лица России. В народе поползли слухи о каком-то суровом плане Правительства, в котором подводной лодке отводилось особое место.

Официальная версия гибели и передача Доренко

Официально власти дали разумное объяснение: «гибель экипажа вследствие испытания нового оружия». По словам источников, признанная небезопасной торпеда из-за утечки топлива в момент выстрела взорвалась. Первый взрыв стал причиной пожара, что вызвало детонацию остальных торпед. Второй взрыв разрушил и уничтожил отсеки подводной лодки, люди погибли.

Но правдивость и полноту информации, «выданной» на ТВ, опроверг С. Доренко. Журналист собрал сведения о том, как жили подводники, тонко подметил промахи и ошибки официальной версии и показал на ОРТ свою версию. Авторская программа прошла с огромным успехом, но после нее С. Доренко уволили.

“Выпуск программы про подлодку “Курск” – журналистика самой высокой пробы и профессиональное самоубийство Доренко”.

Комиссия не отработала и дня

Специально созданная следственная комиссия не отработала ни одной версии. Людей попросту распустили. Что это – оплошность командования или «массовое укрывательство» фактов? Никто не знает.

Предсмертные записки с подлодки Курск

Члены экипажа, не погибшие при первых минутах пожара, сумели оставить записки. В записках прямо сказано о неизбежности гибели. Откуда люди могли знать, что их точно не будут спасать – это тоже тайна.

Отказ от помощи союзников

В первые же минуты после трагедии морские силы Великобритании и Норвегии предложили помощь. Генштаб РФ отказался. Норвежских моряков допустили к подъему только через неделю ведения спасательных действий.

Положение подводной лодки на дне

Официально сказано: «Подводная лодка лежала на дне с креном в 60 градусов, что в сочетании с волнением моря осложнило доступ спасательных аппаратов». Но и тут есть расхождения. Командир отряда спасателей заявил обратное.

“Мы поняли, что сообщаемая нам информация – ложь. Была хорошая видимость и спокойное море. Положение лодки «Курск» было доступным, и можно было помочь выжившим морякам” – Командир спасательной группы, Д. Рассел.

Мнение американца подтвердил генерал Э. Скотт, командующий норвежской армии. По его словам, море оставалось удивительно спокойным и давало возможность свободного доступа к затонувшей подводной лодке.

Спустившись, спасатели увидели отсутствие повреждений на спасательном люке, хотя российская сторона утверждала о «значительных повреждениях».

Важнейшая улика осталась на дне моря

Поднимая подводную лодку, ее распилили. На дне оставили носовую часть, которую потом там же и взорвали. Но именно носовая часть лодки могла открыть все тайны гибели Курска и экипажа.

В гибели “Курска” повинны американцы, и об этом знали

Когда Курск стрелял новой торпедой, рядом проходила американская подводная лодка “Мемфис”. Опасаясь, что повторный выстрел может повредить лодке, американцы открыли по “Курску” огонь. Это могло стать причиной трагедии, но глава государства не стал заострять внимание на данном факте – это могло помешать теплым отношениям стран. Однако, есть доказательства выстрелов, причем не одной торпеды, а двух.

Вторая версия с участием военных сил США тоже «лежит на поверхности»: подводная лодка “Курск” могла столкнуться с субмариной американского государства.

Отверстия от повреждения торпедой – это не торпедные пробоины

Сейсмологи предоставили данные о двух толчках, зафиксированных множеством приборов, что и дало ключ к разгадке.

При рассмотрении отверстий, якобы оставленных от торпедного залпа американской подлодки, эксперты высказали мнение, что это совсем иное оружие.

Даже если бы эта была кумулятивная торпеда, она бы прожгла внешний облегченный корпус, затем бы наступил взрыв. Следы взрыва обязательно бы сохранились и были бы видны, но их нет.

Отверстие в корпусе выглядит так, что предмет туда вошел не под прямым углом, а слегка сбоку, как бы «догоняя» “Курск”. Эксперты выдвигают мнение: «Отверстие могла оставить торпеда “Шквал”. Именно этой торпедой стреляла подводная лодка на учениях, стараясь показать силу нового вооружения. Если в момент движения по траектории торпеда касается лодки “Мемфис” (которую потом ремонтировали), она меняет траекторию и врезается в бок “Курска”. Затем происходит непоправимое – в отсек с торпедами попадает расплавленное топливо, все боеприпасы детонируют. В конечном итоге подводная лодка и весь ее экипаж гибнут.

Таким образом, причиной гибели является трагическая случайность при учебных испытаниях новейшего оружия. Именно эта версия сегодня соответствует всем фактам и данным.