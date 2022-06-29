“Алкоголь, наркотики, гулянки”: поднявшего руку на Миддлтон принца Луи ждут большие проблемы

На фестивале, приуроченном к платиновому юбилею правления Елизаветы II, 4-летний принц Луи вел себя слишком активно. Кейт Миддлтон старалась успокоить сына, но это оказалось непросто: маленький озорник баловался, гримасничал, махал руками перед лицом матери и даже пытался заткнуть ей рот. Когда кадры разошлись по Сети, некоторые пользователи решили, что избалованный принц в ответ на замечание матери поднял на нее руку, желая легонько поколотить – люди пришли в ужас.

Буйное поведение младшего наследника принца Уильяма специально для “Дни.ру” прокомментировала психолог Дарья Миронова. Она считает, что подобный поступок характеризует принца как капризного и избалованного мальчика, нуждающегося в любви и покровительстве. Также такое поведение свидетельствует о том, что ребенку не хватает родителей, а внутри семьи между родителями отсутствует взаимопонимание.

По словам психолога, мальчик зеркально отражает ситуацию внутри семьи и с помощью агрессии пытается привлечь к себе внимание самых близких людей. Если обстановка в семье не изменится, принца Луи ждет активный и бурный пубертат, сопровождающийся большими проблемами.

“Родители в таком пубертатном периоде столкнутся с большими проблемами алкоголя, наркотиков, гулянок и агрессивного поведения, которые будут проявляться все ярче и ярче в зависимости от возраста,” – предупредил психолог.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что счастливую Миддлтон поздравляют с новой беременностью.