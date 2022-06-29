Ведущий CNBC – санкции против России не работают — поможет только артиллерия

Ни одна из многочисленных санкций, введённых в отношении Москвы, не возымела эффекта — ведь признаков того, что она в ближайшее время будет сворачивать свою спецоперацию на Украине, не наблюдается, убеждён ведущий CNBC Джим Крамер. По мысли журналиста, чтобы остановить Россию, Вашингтону следует перестать бояться и предоставить Киеву столько вооружений, сколько он попросит.

Кстати об энергетике — и не только о ней: сегодня мы видим много газетных заголовков на эту тему. Лидеры «Большой семёрки» должны будут объявить о возможном введении предельных цен на российскую нефть. Что скажете, Джим? Они планируют ужесточить отдельные санкции, возможно также ввести ограничения на импорт золота из РФ — в общем, по сути, попытаться отрезать Москве те доходы, которые она ещё получает.

ДЖИМ КРАМЕР, ведущий CNBC: Желаю им успехов — рубль-то крепкий, а Китай с Индией покупают у Москвы столько нефти, сколько пожелают. Да и этот дефолт — фальшивка: они легко могут по этим долгам расплатиться, это вам не кризисный период 97-98 годов, здесь вопрос чисто политический.

Да, страна лишилась огромной доли ВВП из-за нашего ухода оттуда. Но на мой взгляд результата не дала ни одна санкция.

Никакого результата?

ДЖИМ КРАМЕР: Ни у одной. Ведь никаких признаков того, что они в ближайшее время прекратят, не видно. И я глубоко убеждён в том, что если Запад спустит им это всё с рук, тогда нас сможет прижать к ногтю любой, кто обзаведётся ядерной бомбой. Если мы решим, что нам надо опасаться всех стран с ядерным оружием, тогда нам придётся бояться и Пакистана, и Ирана, идти с разными странами на сделки без возможности отказать…



Это пора прекращать. А когда я слышу разъяснения по поводу того, каковы цели санкций, я с трудом сдерживаю смех. Они же ведь никак не задевают то, что реально интересует Путина. А его интересует только возвращение Украины — вот это всё ему не важно, дивизии-то у него ещё есть.



Я в курсе, что мы наконец начали принимать решения, и что Запад станет отправлять Украине чуть больше нужного ей оружия — но… Есть ведь люди, которые говорят, что сейчас идёт работа над мирным соглашением. А такое соглашение, вроде как, будет означать, что мы сдадим Зеленского — украинского лидера. А мы всё говорим о санкциях — будто они имеют значение…

Ну всё-таки «Большая семёрка» сегодня заявила, что и гуманитарная, и военная, и дипломатическая, и финансовая помощь Украине будет оказываться «столько, сколько потребуется». А в НАТО говорят, что приведут в повышенную боеготовность 300 тысяч военнослужащих….

ДЖИМ КРАМЕР: Уж надеюсь, Польшу-то защищать надо. Я просто считаю, что если не дать Зеленскому то, что ему нужно, он проиграет. Там же русские ракеты пускают — а ракет у русских просто неограниченное число, понимаете? Неограниченное!



Если надо найти способ действительно оказать на них воздействие — пусть придумают, как бы нам перенацеливать эти ракеты методами кибертерроризма. Да у нас весь состав вооружённых сил, все, у кого есть хоть какой-то потенциал в плане киберсредств, должен сейчас сидеть и работать над тем, чтобы перенацеливать эти ракеты! Ракеты эти, конечно, на целую милю промахиваются, они ужасные — они даже когда специально целятся по чему-то, всё равно мажут. Но в то же время — и я не хотел бы слишком много говорить о военных вопросах, но что поделать… Мы всё думаем, что эти санкции имеют значение. А я считаю, что пока Индия и Китай покупают их нефть, значения эти меры никакого не имеют. Да они сейчас нефти продают больше, чем до всего этого продавали!..

Так и есть — доходы вернулись к уровню до начала операции.

ДЖИМ КРАМЕР: Ну да!

Получается, вы хотите сказать, что на данный момент эффективных санкций вообще быть не может?

ДЖИМ КРАМЕР: Единственная санкция, которая здесь может быть — это отправить украинцам все до единого артиллерийские орудия, которые им нужны, отправить столько, сколько скажет Зеленский. Дальнобойная артиллерия у русских очень эффективная.

Мне тут довелось увидеть только что рассекреченые замечательные снимки, на которых заснято, как уничтожают танки «Джавелинами» — но где же новые «Джавелины»? Почему США их тысячами туда не отправляют? Почему они до сих пор вынуждены применять «Стингеры» 70-х годов? Почему мы не делаем то, что делали бы для любого другого союзника, и не отправляем им свежие «Стингеры»? Почему не предоставим Raytheon и Lockheed Martin столько денег, сколько им нужно, чтобы они им помогли?

Дата выхода в эфир 27 июня 2022 года.