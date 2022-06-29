CNN – Турция сняла возражения по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара согласилась не блокировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс, передаёт CNN со ссылкой на финского президента Саули Ниинистё. По данным канала, три страны подписали меморандум о взаимопонимании, в котором были учтены вопросы Турции к обоим кандидатам на присоединение.



AP

Одно из главных препятствий на пути Финляндии и Швеции в НАТО устранено: финский президент Финляндии Саули Ниинистё заявил во вторник, что Турция дала согласие поддержать заявки обеих стран на присоединение к альянсу, передаёт CNN.

Как пишет сайт канала, Ниинистё подтвердил, что Анкара, Хельсинки и Стокгольм перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали совместный меморандум, подтверждающий намерения трёх стран «оказывать друг другу безоговорочную поддержку в плане борьбы с угрозами для их безопасности».

«Конкретные шаги в направлении нашего вступления в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение ближайших двух дней, но соответствующее решение вот-вот будет принято», — цитирует CNN официальное заявление финского лидера.

Как напоминает обозреватель канала, США и их европейские союзники загодя рассматривали предстоящий саммит НАТО как шанс на достижение подвижек в плане включения в состав альянса Финляндии и Швеции. Обе страны официально подали заявки на вступление в мае — однако президент Турции Реджеп Эрдоган впоследствии неоднократно заявлял, что Анкара выступит против присоединения Хельсинки и Стокгольма к альянсу, обвиняя их в том, что они укрывают у себя членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией.

По информации CNN, после подписания трёхстороннего меморандума генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «уверен» в том, что Финляндия и Швеция смогут присоединиться к альянсу. «С удовольствием сообщаю, что подписано соглашение, которое откроет для Финлядии и Швеции путь к вступлению в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором были учтены опасения Анкары, касающиеся как вопросов экспорта вооружений, так и борьбы с терроризмом», — заявил он на пресс-конференции. Как отметил Столтенберг, в среду лидеры стран альянса должны будут вынести решение о том, высылать ли официальное приглашение о вступлении Хельсинки и Стокгольму, после чего такой шаг необходимо будет ратифицировать в каждой столице НАТО — однако сомнений в том, что это будет сделано, нет.

Как сообщил журналистам советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, американский президент перед началом мадридского саммита НАТО провёл телефонные переговоры с Реджепом Эрдоганом. По словам Салливана, лидеры также проведут личную встречу на полях саммита в среду и обсудят «стратегические вопросы».

Сам Эрдоган ещё чуть раньше во вторник заявил прессе, что пообщался с американским коллегой перед вылетом в Мадрид, отметив, что одним из главных вопросов в ближайшие дни станут заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, подчёркивает обозреватель CNN. «На повестке моих двусторонних встреч будет РПК. Мы снова разъясним Швеции и Финляндии свою позицию. Необходимо, чтобы деятельность РПК в этих странах пресекалась», — заявил турецкий лидер. «Если они хотят вступить в НАТО, им придётся учитывать озабоченность Турции. Нам нужны не сухие слова, а результаты», — добавил он.