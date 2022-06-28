 

С террасой и хаммамом: экс-солистка “ВИА Гры” похвасталась своей неприлично роскошной квартирой

28.06.2022, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Покупка квартиры для каждого человека является новым этапом в жизни. Особенно важно, чтобы жилое помещение было максимально уютным и все выглядело гармонично. Когда певица Татьяна Котова приобрела недвижимость, она подошла к делу со всей ответственностью. Результатом работы она поделилась с поклонниками, разместив фото и видео из квартиры в популярной социальной сети.

Белые стены, молдинги, камин – первое, что можно выделить при просмотре квартиры экс-солистки группы “ВИА Гра”. На кухне установлена большая мраморная столешница – та, о которой мечтала артистка. Татьяна исполнила еще одно свое желание: большой диван, на котором она захочет проваляться все выходные.

У неприлично роскошной квартиры Котовой сразу несколько изюминок. Одна из них – просторная терраса, где певица сможет загорать летом. Также есть гардеробная и хаммам. Снимки квартиры вокалистки публикует Пятый канал.

После покупки квартиры многие должны знать, что запрещено в ней делать. В России действует целый ряд законодательных ограничений для собственников.
Слова адвоката Елены Кудерко ранее приводили “Дни.ру”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.22 / Мнение: Государственники против борцунов, закон принуждения и построение демократических институтов

28.01.22 / Девушка купила канадского сфинкса, но спустя время кот оказался не тем, за кого себя выдавал

19.01.22 / «Это месть людям со стороны полиции»

31.03.22 / Звезда “Полицейского с Рублевки” Софья Каштанова отметила первый день рождения дочери

05.02.21 / Известный раввин утверждает что вакцина от коронавируса превратит людей в гомосексуалистов

31.08.21 / Лили-Роуз Депп о родителях, младшем брате и актерской профессии

12.06.22 / Рыбий жир защищает от болезни Альцгеймера

19.02.21 / Крис Нот не появится в продолжении “Секса в большом городе”

22.10.20 / «Не дадим украсть нашу работу» – в Польше сторонников Тихановской избили украинские сборщики клубники

29.06.21 / Солнечные тату и не только: лайфхаки для тех, кто собирается на пляж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика