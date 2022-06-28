С террасой и хаммамом: экс-солистка “ВИА Гры” похвасталась своей неприлично роскошной квартирой

Покупка квартиры для каждого человека является новым этапом в жизни. Особенно важно, чтобы жилое помещение было максимально уютным и все выглядело гармонично. Когда певица Татьяна Котова приобрела недвижимость, она подошла к делу со всей ответственностью. Результатом работы она поделилась с поклонниками, разместив фото и видео из квартиры в популярной социальной сети.

Белые стены, молдинги, камин – первое, что можно выделить при просмотре квартиры экс-солистки группы “ВИА Гра”. На кухне установлена большая мраморная столешница – та, о которой мечтала артистка. Татьяна исполнила еще одно свое желание: большой диван, на котором она захочет проваляться все выходные.

У неприлично роскошной квартиры Котовой сразу несколько изюминок. Одна из них – просторная терраса, где певица сможет загорать летом. Также есть гардеробная и хаммам. Снимки квартиры вокалистки публикует Пятый канал.

После покупки квартиры многие должны знать, что запрещено в ней делать. В России действует целый ряд законодательных ограничений для собственников.

Слова адвоката Елены Кудерко ранее приводили “Дни.ру”.