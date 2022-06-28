Собянин: Московскую неделю моды посетило более 1,6 млн человек

Мероприятия недели моды посетило более 1,6 миллиона человек, уточнил Собянин. “Более 450 российских дизайнеров показали свое видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы – в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ и станции метро “Маяковская”, на Тверской площади и Площади Революции. И среди них – множество новых имен”, – написал мэр в своем блоге.

Все желающие могли приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. В Гостином дворе велись деловые переговоры – заключены сделки на сумму более 60 миллионов рублей.

В этом году неделе моды посвятили акцию “День без турникетов”. Открытые экскурсии прошли на 24 предприятиях модной индустрии и легкой промышленности столицы.

На ВДНХ состоялся фестиваль косплея “Фанерон. Город мечты”, прошли показы известных и начинающих дизайнеров. Тверская площадь стала центром фестиваля” Модная столица”, в рамках которого проведено более 1,3 тысячи мастер-классов, 110 концертов, 50 показов нарядов различных эпох, а также лекции, показы фильмов и анимационные программы.

По словам Собянина, неделя моды поддержала индустрию, в которой работает около 40 тысяч человек: дизайнеры, швейники, маркетологи и другие специалисты. Санкции привели к разрыву логистических цепочек, но дали уникальный шанс заместить продукцию иностранных конкурентов, подчеркнул мэр.

Вопросы импортозамещения были в центре внимания деловой повестки недели моды. Более 180 экспертов участвовали в 50 сессиях, круглых столах и мастер классах.

“Итоги Московской недели моды вселяют уверенность, что московская креативная индустрия сполна воспользуется своим шансом. А мы и дальше будем помогать ей”, – заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о поддержке фэшн-индустрии. На столицу приходится 30% всех российских продаж индустрии, в 2021 году Москва заняла девятое место в Глобальном рейтинге модных городов, написал градоначальник.