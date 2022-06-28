 

“Да она же голая!”: выставившая напоказ родную дочь Волочкова возмутила народ

28.06.2022, 14:43, Разное
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Такое подозрение подтверждают и соцсети звезды. Например, на днях Анастасия Волочкова выставила показательное фото с крестницей. После этого некоторые фолловеры упрекнули знаменитость в том, что она предпочитает проводить время с чужими детьми, хотя у нее есть собственная дочь – 16-летняя Ариадна. Спустя день балерина выставила напоказ и родную наследницу, которая как раз приехала в гости.

В микроблоге Волочковой сначала появился снимок, на котором дочь качает ее на качелях. Следом звезда опубликовала фото из дома: мать и дочь стоят в обнимку и смотрят в камеру, улыбаясь при этом как-то очень уж натянуто. Сама Волочкова на последнем фото облачена в белое полупрозрачное платье, под которым легко можно рассмотреть все белье балерины. Такой провокационный наряд звезды на снимке с дочерью возмутил народ.

“Да она же голая!”, “Даже для фото с дочкой не смогла нормально одеться”, “Ну почему она опять голая”, “Телесное белье, Настя!”, “Хорошо, что девочка с отцом живет…” – написали возмущенные фолловеры.

Балерина как обычно не стала реагировать на критику. А пользователи также отметили, что Ариадна довольно редко приезжает к матери. Между тем девочка уже успела вырасти и стала настоящей красавицей, вобрав в себя черты обоих родителей.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как распластавшаяся на ложе Анастасия Волочкова отдала самое ценное.



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