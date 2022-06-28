 

Володин: Пусть Украина и Запад заплатят за разрушения ДНР и ЛНР

28.06.2022, 14:40, Разное
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Володин напомнил, что страны НАТО поставляют оружие и боеприпасы киевскому режиму, отправляют в Донбасс наемников. Все это принесло слезы и смерть народным республикам, заявил спикер.

“Давайте мы изучим этот вопрос, чтобы затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю: пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР”, – сказал председатель ГД.

По его словам, вопрос нужно изучить в рабочем порядке и выйти на согласованное решение. Володин отметил, что ущерб от действий украинских властей уже подсчитали парламентарии Крыма.

Также спикер Госдумы обсудил с главой Народного Совета ЛНР гармонизацию законодательств двух стран. Председатель ГД предложил оперативнее подготовить нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты, здравоохранения.

Володин призвал депутатов Луганской республики выстроить связи с профильными думскими комитетами.

Ранее спикер напомнил, что живущие в Донбассе люди выступили за независимость из-за произошедшего на Украине государственного переворота. Киевский режим не учитывал интересы этих граждан, запрещал родной для них язык и навязывал переписанную историю, подчеркнул он.



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