 

Роман Худяков назвал солистов группы Little Big предателями

28.06.2022, 14:00, Разное
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24 июня на YouTube-канале популярной группы вышел провокационный клип, в котором четко просматривается антивоенная пропаганда.

Солисты Little Big в открытую выступили против РФ и сообщили, что больше в стране они не проживают. Ситуацию прокомментировал общественный деятель Роман Худяков.

Война в УкраинеПо мнению председателя партии «Достойная жизнь», группа Little Big никуда не эмигрировала. Роман Худяков считает, что певцы и раньше не проживали в РФ – большую часть времени солисты проводят заграницей. Общественный деятель осудил неприкрытую пропаганду ребят и назвал их «предателями Родины, последователями НАТО».

Роман Худяков отметил, что его мало волнует творчество группы. Он не следит за новостями, связанными с Little Big. О «переезде» он узнал от подписчиков, которые буквально засыпали сообщениями с текстом: «Еще одни талантливые ребята покинули Россию».

Роман Худяков: «Пропаганда Запада, НАТО, США, Великобритании против нашей Родины набрала максимальные обороты. Вместо того, чтобы поддержать свою страну и проявить хотя бы немного патриотизма, группа Little Big трусливо бежала. Хотя, это и побегом-то не назовешь – солисты давно обосновались заграницей. Мне всегда было интересно, почему созданный в Российской Федерации коллектив исполняет свои песни исключительно на иностранном языке? Даже композиция «Поле-полюшко» была заботливо переведена на английский».

Роман Худяков считает, что сейчас все свои силы НАТО бросает на попытки уничтожить Россию. Запад продолжает снабжать боеприпасами Украину и присылать на фронт комбатантов-инструкторов. Общественный деятель призвал жителей РФ не подвергаться провокациям.



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