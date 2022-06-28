Мнение: Зебра

СССР и Зебра – это спортзалы. С беговыми дорожками, тренажерами, бассейнами, банями…

Четыре года я ходил в «СССР», сейчас хожу в «Зебру». Два-три раза в неделю. Без фанатизма – 10-15 минут беговой дорожки, минут 10-15 – железа, подтягиваний, уголков, минут 5-10 – зала бокса… Потом кругов пять-шесть заплыва в бассейне. Ну и хаммам…

В тренажерке прямо напротив перекладин – Наполеон Бонапарт в Альпах, на перевале Сен-Бернар. Но не на лихом коне, как в оригинале художника Жак Луи Давида, а на лихой зебре.

Три богатыря – тоже на зебрах.

И каждый раз, когда глаз падает на полосатых животных, мелькает мысль: «А вдруг, сегодняшняя полоса в истории России – это белая полоса»?

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